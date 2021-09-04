شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك أنك مريض غدة درقية أبرزها تورم الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع الغدة الدرقية في الرقبة، وهي المسئول الرئيسى فى الجسم علي تنظيم نسبة الهرمونات في الجسم، ومنها هرمون النمو، وقد يصاب البعض بخلل في وظائف الغدة الدرقية دون أن يشعر، وقد يصل الأمر إلى الإصابة ببؤر أو سرطان، ولذا يقدم التقرير التالي بعض الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بمشاكل فى الغدة الدرقية، وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أنه من أبرز العلامات التي تشير إلي وجود اضطرابات في الغدة الدرقية هي الإصابة أو ظهور تورم في الرقبة، وهنا يجب إجراء الفحوصات اللازمة لهذا الأمر وهي تحاليل طبية لمعرفة نسبة الغدة في الجسم، وأيضا سونار علي الرقبة.

وأشار التقرير، إلي أن الأشخاص المصابون بمشاكل في الغدة الدرقية يتعرضون للإصابة بصوت أجش، وهذا يعد دليل علي الإصابة ببؤرة وفي الأغلب تكون حميدة، ولكنها قد تؤثر علي الصوت والأحبال الصوتية.

يتعرض الأشخاص المصابون بمشاكل فى الغدة الدرقية للإصابة بسعال مزمن، وأيضا صعوبة فى البلع وألم شديد في الرقبة، وزيادة في ضربات القلب، بالإضافة إلى تساقط الشعر، فهذه الأعراض هى الأبرز والتي توضح حقيقة الإصابة باضطرابات فى الغدة الدرقية.

وأخيرا نصح التقرير، الأشخاص عند ظهور هذه الأعراض علي ضرورة القيام بإجراء تحليل "TSH وt3 و t4"، بالإضافة إلي إجراء سونار تشخيصي علي الرقبة للتعرف إذا كان هناك بؤر أو عقيدات أم لا.