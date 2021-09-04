شكرا لقرائتكم دولة رئيسها فلسطيني الأصل تتبنى "بيتكوين" كعملة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الدولة الأصغر مساحة بأميركا الوسطى، وهيEl Salvador المجاورة لهندوراس وغواتيمالا، ستصبح الثلاثاء المقبل أول دولة بالعالم تتبنى Bitcoin كعملة رسمية، مع اعتماد الدولار الأميركي كعملة "مرجعية" للتعامل أيضا، وهو الذي جعلته في 2001 عملتها الرسمية بدل التي طرحتها في 1892 للتداول، أيcolón المستمد من كريستوفر كولومبوس، مكتشف القارة الأميركية، لأن اسمه Cristóbal Colón بالاسبانية.

وكان الرئيس السلفادوري، الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلي، ذكر في أوائل يونيو الماضي أنه سيرسل إلى مجلس النواب "مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين قانونية" بحسب ما نقلت عنه شبكة CNBC التلفزيونية الأميركية، وبعد 3 أيام، أي في 9 يونيو، وافق البرلمان بأغلبية 62 من بين 84 عضوا على القانون، وعلى استخدام العملة بدءا من 7 سبتمبر الجاري "وتنظيمها كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة التحرير وغير محدودة بأي معاملة، ولا بأي شرط على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو القانونيين تنفيذه" طبقا لما تلخص "العربية.نت" تقارير وردت بالاعلام المحلي، مع حاشية تشير الى أن المستثمر الأجنبي بعملة "بيتكوين" سيحصل على حق الإقامة الدائمة في البلاد اذا أراد.

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الكولون كان العملة الرسمية من 1892 الى أن حل الدولار في 2001 مكانه، ثم البيتكوين بدءا من 7 سبتمبر الجاري

والواقع، أن التعامل ببتكوين، كان مستخدما منذ 2019 في منطقة شهيرة بشواطئها ومنتجعاتها البحرية في السلفادرو، هي El Zonte التي أطلق أميركيان من رواد العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وهما مايكل بيترسون ونيكولاس بيرتي، مشروعا فيها سمياه Bitcoin Beachويسمح باستخدام "بيتكوين" عبر الهواتف المحمولة والكومبيوتيرات لدفع قيمة كل ما يتم شراؤه، حتى ولو كان من محلات البقالة، فشجعا البائعين على قبول العملة المشفرة، ونال ما قاما به اعجاب الرئيس بوكيلي، فاستعجل اصدار القانون ومارس كل نفوذه لاقراره، الى درجة أطلقوا عليه لقب دكتاتور البيتكوين.

خمس الناتج المحلي تحويلات من الخارج

ينص القانون على وجوب قبول "بيتكوين" كوسيلة للدفع عند عرضها، إلا عندما لا يكون لدى البائعين أو المستلمين التكنولوجيا اللازمة لإجراء المعاملات. ولأن استخدام الانترنت غير منتشر على نطاق واسع في المناطق الريفية، لذلك وعد بوكيلي الذي نراه يتحدث عن الموضوع في الفيديو المعروض أدناه، ببناء بنية تحتية للأقمار الصناعية، تسمح لسكان الأرياف بالتواصل عبر الإنترنت، مما يسهل التعامل بالعملة الجديدة في بلاد ليس لأكثر من 70 % من سكانها البالغين 8 ملايين و600 ألف حسابات في البنوك.

وبرر نجيب بوكيلي، البالغ 40 سنة، نيته إعطاء "بيتكوين" طابعا قانونيا، بقوله إن تبني العملة رسميا يخلق فرص عمل جديدة "ويتيح دخول آلاف الأشخاص إلى النظام المالي، بعد أن كانوا خارج الاقتصاد القانوني" وأوضح، وفقا لما أطلعت عليه "العربية.نت" في موقع صحيفة La Prensa Grafica المحلية، أن المواطنين سيكون بمقدورهم سداد ضرائبهم بالعملة المشفرة، أو بالدولار الأميركي، لأن التحويلات المالية من الخارج الى السلفادور البالغة مساحتها 21 ألف كيلومتر مربع، تمثل 22 % من إجمالي الناتج المحلي، لذلك فالدولار متوافر دائما في البلاد.