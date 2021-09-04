شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية لتنظيف وتطهير القولون أبرزها الأطعمة الغنية بالألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بألم شديد فى المعدة وانتفاخ، وعدم القدرة على تناول الأطعمة المختلفة، يمكن أن تكون هذه العلامات أبرز الأعراض التى يعانى منها بعض الأشخاص المصابون بمشاكل فى القولون، هذه المشكلة التى تزيد من إصابتك بعدم القدرة على القيام بحياتك اليومية بشكل طبيعى، لأن القولون يقع مكانه فى نهاية الأمعاء الغليظة، ويعمل على سحب الماء الزائد من الطعام ويعمل على تحضير الجسم لحركة الأمعاء وهضم الطعام.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبى، أن تنظيف وتطهير القولون تعد من الحيل الجيدة، للحفاظ علي صحتك من الإصابة بسرطان القولون، ولذا هناك بعض النصائح التي يجب القيام بها لتنظيف القولون، ومنها: -الإكثار من تناول الماء: من أهم النصائح لتطهير الجسم والقولون، فالماء هي سر بقاء الإنسان، ولذا تناولك يوميا إلي 3 لتر من الماء يساعد علي تنظيف القولون وتحسن حركة الأمعاء وتحسن الأمعاء. - شرب الينسون والنعاع:

تناول الأعشاب الطبيعية تعد من النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في تنظيف وتطهير القولون، ففهذه المشروبات تعمل علي تنظيم عملية الهضم، والتخلص من الإمساك ومشاكل الهضم.

- الماء المضاف لها الملح: تعد من الحيل القديمة، التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الجسم بشكل عام، ولذا عليك تناول هذه الوصفة علي معدة فارغة، لتطهير القولون بشكل خاص والجسم بشكل عام. - الألياف: الأطعمة الغنية بالألياف تعد خيارا جدا لتنظيف القولون من السموم المتراكمة داخله، لأنها من الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء، التي تساهم بشكل كبير في تطهير الكبد، ومنع الإمساك وتدعيم وتنظيف الجهاز الهضمي، ولذا عليك تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا.