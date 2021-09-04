شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الآرق ليلًا؟ 6 نصائح للحصول على ليلة نوم هادئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيدًا خلال الليل من أهم الأشياء التي تعزز الصحة العامة، حيث أن عدم الحصول على القسط الكافى من النوم قد يكون عاملًا للشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على إنجاز مهامك اليومية، وهناك مجموعة من النصائح للحصول على القدر الكافى من النوم ليلًا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

قلة النوم لا تجعلك تشعر بالدوار وسرعة الانفعال في صباح اليوم التالي فحسب، بل يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحتك العامة وعافيتك، حيث أن عدد ساعات النوم الموصى بها في كل ليلة من 7-8.

يمنح النوم جهاز المناعة لديك الراحة التي يحتاجها للحفاظ على لياقتك البدنية وصحته وجاهزيته لمحاربة العدوى والأمرض، فإذا كنت تكافح من أجل النوم ليلًا، فهناك 6 نصائح التزم بها للحصول على ليلة نوم هادئة:

1- حدد وقتًا للاسترخاء قبل النوم

يجب أن يبدأ بروتين وقت النوم قبل ذهابك إلى السرير، يمكن أن تجرب عمل روتين تهدئة قبل 30 دقيقة على الأقل من الذهاب للنوم، من خلال الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أخذ حمام دافئ أو القراءة وغيرها.



القهوة

2- توقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم ب 3 ساعات

إذا كنت ترغب في الحصول على ليلة نوم جيدة، يجب ألا تشرب مشروبات تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى قبل النوم بثلاث ساعات.



استخدام الشاشات

3- تجنب الجلوس أمام الشاشات

الجلوس أمام الشاشة سواء الموبايل أو الكمبيوتر هو عدو النوم، فهذه الأجهزة مصممة لإبقائك مستيقظًا، لذلك حاول تجنب استخدامها قبل موعد نومك بساعتين على الأقل.



النوم

4- حدد روتين للنوم والاستيقاظ

حاول الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت يوميً، حيث يمنحك ذلك هدوء واستقرار.

5- تجنب القيلولة

إذا كنت تأخذ قيلولة أثناء النهار، فستجد صعوبة في النوم ليلًا، حاول إنجاز مهامك وقضاء يومك دون قيلولة، والحصول على عدد ساعات النوم الكافية ليلًا سيجعلك لا تفكر في القيلولة.

يمكن أن يساعدك التمرين لمدة 10 يوميًا في الحصول على نوم جيد ليلًا، فقد يكون سبب شعرك بالآرق ليلًا هو عدم قيامك بأنشطة بدنية.