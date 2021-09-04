شكرا لقرائتكم فيروس كورونا بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الطبيب المصري محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء عمله في علاج مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، مقطع فيديو، يعتذر فيه عما دونه مسبقًا بخصوص تفكيره في الانتحار.

وأكد أنه دون كلمات تفكيره في الانتحار بعد مروره بأزمة نفسية سيئة لعدم تأقلمه على الوضع الحالي لما يمر به خلال إقامته في الوحدة السكنية التي منحتها له المحافظة.

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يخاف على طفله

كما أوضح أنه عندما يرغب في فعل شئ بمنزله، دون إيقاظ زوجته لا يستطيع، إضافة إلى شعوره بالضعف حيال نجله الصغير الذي لا يتعدى عمره عامًا ونصف في حالة تعرضه لمكروه، ولا يستطيع إنقاذه بسبب حالته الحالية.

وأعلن عن نيته التوجه لطبيب نفسي ليتلقى العلاج اللازم حول ما أصيب من نفسية سيئة، مقدمًا اعتذاره لجميع من أبدوا قلقهم عليه.

التفكير في الانتحار

كان قنيبر، قد كتب على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قبل أن يزيل المنشور: "بدون إثارة للعواطف ومشاعر الخوف والشفقة أنا بفكر في الانتحار، الموضوع أكبر من احتمالي فعلا وكل يوم تظهر له أبعاد جديدة لا تحتمل، ليلي يشبه نهاري بستنى الليل ليه مش عارف واستنى النهار يطلع ليه مش عارف، تايه في بحر كبير من الأوهام".

يذكر أن الدكتور محمود سامي قنيبر، تعرض لحالة مرضية سيئة، أفقدته بصره خلال عمله في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.