شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعدك فى علاج أعراض متلازمة تكيس المبيض للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تكيس المبيض (PCOS) هى اضطراب هرموني قد يحدث عند النساء فى سن الإنجاب، والنساء اللواتى يعانين من متلازمة تكيس المبايض ينتجن المزيد من هرمون الذكورة الأندروجين، يمكن اتباع 6 نصائح بسيطة أن تعالج أعراض متلازمة تكيس المبايض وتجنب العديد من الأمراض المزمنة الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. الزيوت الطبيعية

إذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض، يمكنك اختيار الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الأفوكادو وزيت بذور الكتان وزيت عباد الشمس، حيث تعتبر هذه الزيوت صحية ويمكن أن تساعدك في تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض لأنها دهون أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تساعد في حركة العضلات، كما أنها تتحكم في الالتهاب ويحسن مستوى الكوليسترول.

2. السكر 2. السكر يعتبر السكر من أكبر الأعداء لجميع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض، إلا أنه يمكن استبدل السكر ببعض البدائل الطبيعية مثل سكر جوز الهند، حيث أنها تحتوى على الفيتامينات مثل البوتاسيوم والحديد والزنك والكالسيوم.

سكر جوز الهند 3. النوم 3. النوم النوم الجيد يحسن المزاج وضروري للصحة الهرمونية وهو مهم جدًا لتقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض.

النوم 4. البعد عن منتجات البلاستيك 4. البعد عن منتجات البلاستيك يعتبر البلاستيك ضارا أيضا بصحتك، بل إنه أسوأ بالنسبة لمن تعانى من متلازمة تكيس المبايض، حيث أن استخدام الحاويات البلاستيكية لتخزين الطعام وإعادة تسخينه يمكن أن يكون ضارًا بصحتك ويؤدي إلى ظهور أعراض متلازمة تكيس المبايض.

بلاستيك 5. العرقسوس 5. العرقسوس يساعد النساء في الحفاظ على صحتهم حيث يعزز صحة الرحم والمبيض عن طريق منع تكوين أكياس جديدة على المبيض، والسيطرة على أعراض متلازمة تكيس المبيض، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة لتقليل الإجهاد التأكسدي ويعتبر فعالًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بمكافحة القلق والاكتئاب.

6. خل التفاح

يساعد في إنقاص الوزن في النساء اللائى تعانى من متلازمة تكيس المبايض، عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيمها، ويمكن لخل التفاح حرق الدهون الزائدة في الجسم وتقليل نسبة الكوليسترول.