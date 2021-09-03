أمريكا تتسلح بـ65 مليار دولار لمواجهة جائحة أسوأ من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن خطة بقيمة 65 مليار دولار للتحضير لمواجهة تهديدات الأوبئة في المستقبل.

وشبهت الإدارة، الاقتراح الطموح ببعثة أبولو إلى القمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الاقتراح الذي أعلنه مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، الجمعة، يركز على حماية الولايات المتحدة من تهديدات بيولوجية كارثية محتملة، من بينها تلك التي تقع بشكل طبيعي أو عرضي أو عمدا بترتيب من قبل جهات فاعلة سيئة.

ونقلت بلومبرج عن إريك لاندر، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، قوله للصحفيين في مؤتمر صحفي إن "هناك احتمال معقول بوقوع جائحة خطيرة أخرى يمكن أن تكون أسوأ من كوفيد -19 قريباً، وربما يحدث ذلك في غضون العقد المقبل".

وأضاف قائلاً:"لأول مرة في تاريخ البلاد، لدينا الفرصة - بسبب هذه الأنواع من التقدم في العلوم والتكنولوجيا - ليس فقط لإعادة ملء المخزونات، ولكن لتحويل قدراتنا".

وكلف البيت الأبيض الدكتور ماثيو هيبورن، مدير برنامج تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التابع للحكومة الأمريكية بتولي مهام المنصب الجديد الذي سيركز على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم، أن هيبورن، مدير برنامج تطوير لقاح كوفيد- 19 لمجموعة تسريع التدابير المضادة، المعروفة سابقا باسم عملية "أوباريشان راب سبيد"، يستعد لتولي المنصب الجديد في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت بلومبرج إن هيبورن سيركز على تطوير علاجات واختبارات اللقاحات للتصدي لتهديدات الأوبئة ورفع تقاريره مباشرة إلى لاندر.

