موسكو تحتضن أسبوع الترويج لإكسبو دبي.. فعاليات حافلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت الجمعة، في روسيا، فعاليات أسبوع الإمارات للترويج السياحي والاستثماري لمعرض إكسبو دبي 2020.

وعلى مدى أيام ستنظم الإمارات فعاليات في واحدة من أجمل حدائق موسكو وهي حديقة المركز الوطني للصناعات الشعبية (فدنخا) أفيامول، احتفاء بمعرض إكسبو الذي تحتضنه مدينة دبي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وتشمل الفعاليات التي يواكبها مراسل ”الخليج 365”، أنشطة شعبية فنية، تقدمها الفرق الإماراتية، والتي نالت إعجاب الجمهور الروسي والأجنبي الذي حضر حفل الافتتاح.

كما تضم الفعاليات تقديم الأطعمة الإماراتية وبعض المهن الشعبية كالرسم بالحناء والخط العربي.





وعلى هامش الفعاليات سينعقد مجلس الأعمال الإماراتي الروسي لمناقشة التعاون بين البلدين، حيث سيركز هذه المرة على الجانب السياحي.

وتحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوعها الثقافي والسياحي والاستثماري بسمعة جيدة في أوساط الشعب الروسي، الذي عبّر عن سعادته لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعكس الجوانب المهمة من حياة المجتمع الإماراتي وتقاليده الشعبية، والتي ستكون من وجهة نظر الحضور نقطة مهمة في اختيار السائح الروسي دولة الامارات العربية المتحدة كوجهة سياحية.





العالم يترقب إكسبو دبي

وتنطلق اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، أعمال إكسبو 2020 دبي، بمشاركة أكثر من 192 دولة حول العالم، وسط توقعات بجذب 25 مليون سائح خلال فترة الدورة المستمرة حتى 31 مارس/آذار 2022.





وفي عام 2013، تقدمت الإمارات العربية المتحدة رسميا بطلب لاستضافة أعمال معرض اكسبو الدولي لعام 2020، وهو نفس العام الذي ظهرت فيه نتيجة اختيار الدولة لاستضافة أحد أهم الأحداث الدولية التي تقام مرة كل خمس سنوات.





وسيفتح إكسبو 2020 أسواقا جديدة، وفرصا لا تضاهى لكل الدول للوصول إلى جمهور عالمي، والبحث عن استثمارات وتشكيل شراكات جديدة من شأنها تنشيط اقتصاداتها.

الأول في الشرق الأوسط

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وستنعقد فعالياته ليدعو الزوار من كل بقاع الأرض للمشاركة إلى أن يصنعوا معا عالما جديدا من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.





حجوزات الفنادق

ووفق موقع "ويجو" العالمي للسفر والحجوزات الفندقية، تشهد طلبات الحجوزات الفندقية في دبي نموا كبيرا قبيل إكسبو 2020، إذ تم رصد أكثر من نصف مليون عملية بحث لرحلات وحجوزات فندقية في دبي خلال الفترة التي تستضيف فيها إكسبو، وذلك في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وفي المقابل، يستعد القطاع الفندقي في دبي لاستقبال "إكسبو 2020" متعهدا بتجربة استثنائية وآمنة لزوار الإمارة، وسعيا لتأكيد استدامة مفهوم التعافي من الجائحة عالمياً.

ويتزامن استضافة الحدث مع احتفالات استثنائية تستعد لها دولة الإمارات احتفالاً باليوبيل الذهبي.