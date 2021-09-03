شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن حالات عدوى كورونا الخارقة للقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيروس كورونا شديد العدوى، ومع ظهور المتغيرات الناشئة الجديدة ، أصبح الأمر أكثر صعوبة وخطورة على الناس أن يقوموا بعملهم ويعيشوا بلا خوف، وأصبحت اللقاحات أفضل رهان ضد الفيروس، ومع ذلك فإن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل قد زاد من التردد فى أخذ اللقاح وأثار الإنذارات في جميع أنحاء العالم.

وفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف انديا" فأنه لا يمكن إنكار أن العدوى الاختراقية التى تحدث بعد أخذ اللقاح ، على الرغم من إمكانية حدوثها ، لا تسبب ضررًا خطيرًا وتترافق مع أعراض خفيفة.

ما هو الاختراق للعدوى؟

تحدث عدوى اختراق عندما يصاب الشخص بفيروس حتى بعد التطعيم الكامل ضده، يظل الشخص إما بدون أعراض أو تظهر عليه أعراض خفيفة إلى متوسطة في بعض الحالات ، يمكن للفرد أن يستسلم للفيروس، لكنه أمر نادر.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، على الرغم من وجود حالات عدوى اختراق ، يُقال إنها نادرة جدًا وأن الأشخاص المصابين أقل عرضة للإصابة بالمرض بالنظر إلى أن متغير دلتا الجديد أكثر قابلية للانتقال من السلالات القديمة، يُقال إن لديه القدرة على الهروب من المناعة التي يسببها اللقاح، ومع ذلك ، فإن احتمالية تعرضهم لأمراض خطيرة منخفضة للغاية.

متغير دلتا سببًا وراء الإصابة بالعدوى

يُنسب الارتفاع الأخير في عدد حالات كورونا في بعض الدول إلى متغير دلتا، و حث مسؤولو الصحة مرة أخرى الأشخاص ، غير الملقحين والمُلقحين بالكامل ، على ارتداء الأقنعة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

يقال أيضًا أن الارتفاع في حالات العدوى الاختراقية كان نتيجة لمتغير دلتا ، نظرًا لمعدل انتقاله العالي وقدرته على إنتاج نفس القدر من الحمل الفيروسي العالي في كل من الأشخاص غير المحصنين والمُلقحين بالكامل.

هل الإصابات الاختراقية شائعة؟

في وقت سابق، قيل إن حالات كورونا بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل نادرة جدًا، و قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الخارقة نادرة جدًا وأن أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت بسبب العدوى مقارنة بالأشخاص غير المحصنين.

ولكن منذ ظهور متغير دلتا ، أصبح كورونا سائدًا ليس فقط في الأشخاص غير المحصنين ، ولكن أيضًا بين الذين تم تطعيمهم بالكامل ومع ذلك ، ولا يزال من غير الواضح مدى شيوع العدوى الاختراقية أو غير المألوفة ومن هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بعد التطعيم، ولكن اعتبارًا من الآن ، اقترح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الاختراقات تكون أكثر عرضة في المناطق ذات البيئات المجمعة وفي مجموعات محددة من الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو كبار السن.

أعراض مرض كورونا لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل

قد تختلف أعراض كورونا لدى الأشخاص من حيث الشدة والمدة في حين أن البعض لا يزال يصاب بالفيروس دون أعراض ولكنه حامل نشط، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض خفيفة إلى متوسطة إلى شديد، قد تختلف مدة انتشار الأعراض من شخص لآخر ويكون الناس عرضة لمضاعفات كورونا الطويلة أيضًا.

صداع الراس

سيلان الأنف

العطس

إلتهاب الحلق

إلتهاب الحلق فقدان حاسة الشم

فيما يلي بعض أعراض الالتهابات الخارقة:ما مدى شدتها؟

في معظم الحالات الاختراقية ، تستمر أعراض كورونا في البقاء خفيفة وأقل حدة لا يعاني معظم المرضى من أي أمراض خطيرة وهناك انخفاض في خطر دخول المستشفى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، من النادر جدًا أن يعاني الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل من أعراض حادة من كورونا، والأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت ، وفقًا للهيئة الصحية.