شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الالتهاب المزمن.. أطعمة تناولها وأخرى تجنبها للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب هو وسيلة الجسم لمحاربة الأمراض، فهو لا يحميك فقط من الإصابة بالمرض، ولكنه يؤدي أيضًا إلى الشفاء، ولكن في بعض الحالات، يتسبب الجهاز المناعي للجسم في حدوث التهاب دون وجود مرض أو عدوى.

إذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة فقد تهدد بالعديد من الأمراض مثل السكري والتهاب المفاصل وأمراض القلب وغيرها، وهناك العديد من الأطعمة قد تسبب الالتهاب المزمن، وعلى الرغم من أننا لا نملك سيطرة كبيرة على رد فعل الجسم، يمكننا تقليل تناول هذه الأطعمة لمنع الالتهاب، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. الأطعمة التي تسبب الالتهاب المزمن: السكريات

تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع استهلاك السكر مرتبط بالالتهابات المزمنة، ومن ثم فإن الأطعمة التي يجب تجنبها تحتوى على نسبة عالية من السكر هي الكعك والبسكويت والمعجنات والحلوى والمشروبات الغازية والأطعمة السكرية الأخرى.



بطاطس مقلية

الدهون المتحولة

فهى دهون متحولة صناعية وغير صحية، حيث يتم تصنيعها عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الدهون العادية من أجل تغيير قوامها وزيادة مدة صلاحيتها، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، البطاطس المقلية والكعك المعبأ والبسكويت والأطعمة السريعة الأخرى.

الكربوهيدرات المكررة

اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة بطريقة ما، ومع ذلك فإن الكربوهيدرات غير المصنعة مفيدة للجسم، ولكن الكربوهيدرات المكررة تسبب العديد من المشاكل من بينها الالتهاب، حيث تشير الأبحاث إلى أن الكربوهيدرات المكررة قد تشجع على نمو بكتيريا الأمعاء الالتهابية والتي يمكن أن تسبب مرض التهاب الأمعاء.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، الخبز الأبيض والبسكويت والكعك والمعجنات والأرز الأبيض وما إلى ذلك.

أوميجا 6

يحتاج جسمنا إلى أحماض أوميجا 6 الدهنية للنمو والتطور، كما أنه يسبب التهابات تساعد الجسم على محاربة الأمراض، نظرًا لأن أجسامنا لا تنتجها، فإننا نحصل عليها عن طريق الطعام.

ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الأطعمة الغنية بأوميجا 6 تؤدي إلى التهاب، وبالتالي يجب التوازن بينها وبين أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والجوز.

ولعل الأطعمة الغنية بأوميجا 6 هي الزيوت النباتية والبذور مثل زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا وزيت الفول السوداني وما إلى ذلك.

اللحوم

اللحوم الحمراء والمعالجة غنية بالدهون المشبعة التي تسبب الالتهابات، ويمكنك الحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة عن طريق التقليل من تناولها ليوم واحد فقط في الأسبوع أو تناولها كطبق جانبي وليس رئيسي.

فيما يلى.. الأطعمة المضادة للالتهابات

تمامًا مثل الأطعمة التي تسبب الالتهاب، هناك تلك التي تساعد في محاربته، وتشمل:

التوت

الفراولة

العنب

الأفوكادو

الطماطم

البروكلي

الكركم

الأسماك الدهنية (الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية)

زيت الزيتون