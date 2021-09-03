هل توجد علاقة بين التدخين والإصابة بداء السكري؟.. «استشاري» يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر العلاقة بين التدخين والإصابة بداء السكري من النوع الثاني. وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، إنالتدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وذلك بسبب أن “النيكوتين” يزيد ممانعة أنسجة الجسم للإنسولين. تجدر الإشارة إلى أن أعراض الإصابة بداء السكري من النوع الثاني هي: تزايد الإحساس بالعطش كثرة التبول تزايد الإحساس بالجوع فقدان الوزن غير المتعمد الإرهاق تشوُّش الرؤية بطء شفاء القروح تكرار حالات العدوى الخَدَر أو الشعور بوخز في اليدين أو القدمين ظهور مناطق في البشرة بلون داكن، وعادةً ما تكون في الرقبة أو تحت الإبطين

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