كورونا في المغرب.. 104 وفيات خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، عن تسجيل 104 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

كما أعلنت الوزارة المغربية عن تسجيل 4381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 5383 حالة ليوم الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 876732 حالة.



وجاء تسجيل 104 وفيات جديدة، الجمعة، ارتفاعا من 70 حالة ليوم الخميس، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12923 وفاة.

وجاء قرار المملكة المغربية تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، تتجه السلطات الصحية إلى إعادة النظر في نسبة التلقيح الجماعية للمغاربة ضد فيروس كورونا، حيث كان الرهان في السابق هو تطعيم 70% من السكان للبلوغ المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، بينما يجري التفكير في رفع النسبة الآن إلى 80%.