شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تجنب تناول الفاكهة فى المساء؟ وما هو التوقيت المناسب لتناولها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفاكهة من أكبر مصادر الفيتامينات والمعادن، ويمكن لتناول وجبتين من الفاكهة الطازجة يوميًا أن تحافظ على صحتك ولياقتك وتساعد في إنقاص الوزن ومساعدة أعضائك على أداء عملها بكفاءة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ولكن مثلما يوجد وقت مثالي لتناول وجبتك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، يجب تناول الفاكهة أيضًا في وقت محدد لامتصاص أقصى قدر من العناصر الغذائية منها، لذلك فإن هناك أنواع من الفاكهة يفضل تناولها قبل غروب الشمس لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".





لماذا يجب تجنب تناول الفاكهة في المساء ؟

ووفقًا للتقرير المنشور، فإن تناول الفاكهة في المساء يمكن أن يُعطل جدول النوم لديك ويؤثر على عملية الهضم، كما نعلم أن معظم الفواكه عبارة عن كربوهيدرات بسيطة مما يعني أنه يمكن تكسيرها، وهى مصدر كبير للطاقة الفورية، وفي نفس الوقت تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وعند تناولها في المساء قد يعطل ذلك جدول نومك، حيث يتباطأ التمثيل الغذائي بعد غروب الشمس ويجد صعوبة في هضم الكربوهيدرات، لذلك، من الأفضل الحد من تناول الفاكهة ليلًا.



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ما هو الوقت المناسب لتناول الفاكهة ؟

أفضل وقت لتناول الفاكهة هو في الصباح على معدة فارغة، عندما نستيقظ بعد الصيام لمدة 10 ساعات تقريبًا أثناء النوم، تكون معدتنا فارغة تمامًا، لذلك فإن تناول الطعام الصحي في الصباح يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر ويبدأ عملية التمثيل الغذائي.



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ماذا يقول الخبراء ؟

وفقًا للخبراء، يجب أيضًا إضافة الفاكهة مع الوجبة أو تناولها مباشرة بعد الوجبة، ولكن من الأفضل تناول الكربوهيدرات البسيطة في الصباح وقبل التمرين وبعده، بينما يفضل تناول الدهون والبروتينات والكربوهيدرات المنخفضة المعقدة بعد غروب الشمس.

لماذا يجب تناول الفاكهة بمفردها ؟

يجب دائمًا تناول الفاكهة بمفردها وعدم إضافة منتجات الألبان على سبيل المثال، حيث يمكن أن يؤدى تناول الفاكهة مع منتجات الألبان إلى تكوين السموم فى الجسم، ويحدث ذلك بسبب سوء هضم الفاكهة وانخفاض امتصاص العناصر الغذائية، حيث أن تلك السموم في الجسم قد تؤدى إلى مشاكل صحية.