شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أسباب ظهور الهالات السوداء وطرق التخلص منها بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكس العيون المتعبة غير المستقرة حالتنا الصحية، ومع تقدمنا ​​في العمر يتضاءل الكولاجين والدهون الموجودة تحت العينين ، يصبح الجلد أرق وأقل مرونة ، وعندما تظهر الهالات السوداء، وتوجد بعض العلاجات المنزلية التي يجب استخدامها للتخلص من هذه المشكلة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الهالات السوداء تحت الجفن السفلي شائعة عند الرجال والنساء إنه جزء ليس فقط من الشيخوخة الطبيعية، ولكنه أيضًا انعكاس للعديد من العوامل الأخرى التي تحدث في حياتنا

بعض الأسباب الشائعة لانتفاخ العينين أو الهالات السوداء ما يلي:

الوراثة: إذا كانت الهالات السوداء حول عينيك تنتشر بين أفراد عائلتك فمن المتوقع أن تتتعرض للإصابة بها.

التعرض المفرط لأشعة الشمس: يمكن أن يتسبب التعرض المفرط للشمس في إفراز الجسم لفرط الميلانين الذي يسبب تصبغ الجلد المحيط بالعينين.

الحالات الطبية: يمكن أن تتسبب المشاكل الصحية مثل أمراض الغدة الدرقية والأمعاء والكلى وما إلى ذلك في ظهور الهالات السوداء حول العينين.

التعب: الحرمان من النوم ، والنوم المفرط ، والتعب الشديد يسبب تراكم السوائل تحت عينيك ، مما يجعلها تبدو منتفخة.

الشيخوخة الطبيعية: كلما تقدمت في العمر ، تصبح بشرتك أرق كما أنك تفقد الدهون والكولاجين الذي حافظ على بشرتك متينة ومرنة في السنوات السابقة تجعل الأوعية الدموية الداكنة تحت جلدك الجلد يبدو أغمق.

إجهاد العين: الكثير من وقت الشاشة الرقمي ومشاهدة التلفزيون وما إلى ذلك.

الحساسية: الاستجابة المناعية لجسمك لمسببات الحساسية إطلاق الهيستامين لطرد البكتيريا الضارة، نتيجة لذلك، تعاني من حكة واحمرار وانتفاخ في العين، يتبع الجلد الداكن تحت العين.

الجفاف: عدم شرب كمية كافية من الماء، والإمساك، وجفاف الجلد كل هذا يجعل عينيك تبدوان غائرتين.

العلاجات المنزلية لعلاج الهالات السوداء تحت العين:

شرائح الخيار: الخيار له خصائص قابضة معتدلة لتفتيح البشرة. استخدمه كمادات باردة لإصلاح عيون الراكون بشكل طبيعي. استخدم شرائح طازجة رفيعة وغنية بالماء، أولاً، بردهم (يوضعون في طبق نظيف) لمدة 30 دقيقة ثم ضع الشرائح على عينيك لمدة 10 دقائق. اشطف منطقة العين بالماء الدافئ.

أكياس الشاي البارد: العديد من أنواع الشاي مثل الشاي الأخضر تعمل كمضادات للأكسدة، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات يساعد نقعها في ماء نظيف وتبريدها لمدة 30 دقيقة ثم استخدامها كمادات باردة على عينيك المغلقتين على تهدئة الشعيرات الدموية المتوترة في منطقة أسفل العين اتركيه على عينيك مغمضتين لمدة 10 دقائق كل يوم. أزيلي الأكياس واغسلي وجهك بالماء الدافئ.

استخدام عصير البطاطس: البطاطس من العوامل الطبيعية لتبييض البشرة، وهي غنية بالإنزيم المسمى الكاتيكوليز ، الذي يعمل على تفتيح البشرة وإشراقها بمرور الوقت يحتوي فيتامين سي الموجود في البطاطس على خصائص تفتيح البشرة وتعزيز الكولاجين ضعي البطاطس في الثلاجة لمدة 30-60 دقيقة، قطعي شرائح رفيعة وضعيها على عينيك لمدة 10 دقائق اشطفيه بالماء البارد افعل ذلك مرتين في اليوم لمدة أسبوعين اختياريًا ، يمكنك أيضًا إضافة بعض عصير الصبار أو ملعقة كبيرة من القهوة في 2-3 ملاعق كبيرة من عصير البطاطس.

ماء الورد وقطن الحليب كامل الدسم: اخلطي ماء الورد والحليب كامل الدسم بنسبة 2: 1، استخدم الملاعق كمقياس ولا تحضر بكميات زائدة انقعي ضمادتين قطنيتين في الخليط وقم بتغطية منطقة العين، اتركي الضمادات المنقوعة على العين لمدة 20 دقيقة، شطف بالماء العادي بعد إزالة الضمادات.

مهروس الكركم وأوراق النعناع: خذ أوراق النعناع المهروسة وأضف إليها 2 رشة من الكركم اخلط جيدا. ضعي الخليط على البشرة تحت العينين واتركيها حتى تجف، بعد حوالي 20 دقيقة من التطبيق، اغسل بالماء البارد.