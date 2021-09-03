خفض الكوليسترول دون أدوية.. الضحك بين 3 طرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وترغب في خفضه سريعا دون تناول أدوية، فهناك 3 طرق مدهشة، من بينها الضحك.

ومن المعروف طبيا أن ارتفاع الكوليسترول هو مقدمة أساسية للإصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وجميعها تهدد صاحبها بالموت.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الدكتورة سوزان شتاينباوم، اختصاصية أمراض القلب، قولها إن بوسعك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وتقول: "من أجل القيام بذلك بسرعة، يمكنك جلب المزيد من الضحك في حياتك، فالضحك يساعد على زيادة البروتين الدهني العالي الكثافة (أي الكوليسترول الجيد)".

ويساعد الكوليسترول الجيد في التقاط الكوليسترول الضار في مجرى الدم ونقله إلى الكبد حيث يمكن تكسيره.

وهذا يعني أن مجالسة الضاحكين ومن يتمتعون بروح الفكاهة والسخرية مفيدون جدا لصحتك، كما يمكنك الحصول على حصتك اللازمة من الضحك عبر تشغيل فيلم مضحك أو مشاهدة مقاطع فيديو طريفة عبر الإنترنت أو الضحك مع أحد أفراد أسرتك.





أما الطريقة الثانية لخفض مستويات الكوليسترول لديك بسرعة دون دواء، فهي باختصار الحركة.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن الدكتورة سارة سمعان، وهي طبيبة أخرى متخصصة في أمراض القلب، قولها إن التمارين يمكن أن "تزيد من الكوليسترول الجيد وتقلل الكوليسترول الضار".

وتؤكد أنه كلما زاد عدد التمارين التي تمارسها يوميا، زادت سرعة انخفاض مستويات الكوليسترول لديك، وبالتالي تحسنت صحتك ونجوت من الموت.

ويوصي الأطباء بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الأسبوعية، التي قد تكون أي شيء يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، مثل: نزهة سريعة، سباحة، ركوب الدراجات، الهرولة، الرقص.

أما الطريقة الثالثة للتخلص من الكولسترول دون أدوية، فهي إضافة التوابل إلى طعامك، خاصة الفلفل الأسود والكزبرة والزنجبيل، الثوم، الكركم، والقرفة.

وتلفت الصحيفة إلى أن الأبحاث تظهر أن تناول نصف إلى فص واحد من الثوم كل يوم يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى 9%.