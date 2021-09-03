شكرا لقرائتكم خبر عن سم الأفعى رهان جديد ضد فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون برازيليون أن جزئ في سم نوع من الثعابين قد يمنع تكاثر فيروس كورونا في خلايا القرود، وهي خطوة أولى محتملة نحو دواء لمكافحة الفيروس المسبب لـ كورونا.

وجدت دراسة نشرت في المجلة العلمية Molecules هذا الشهر أن الجزيء الذي تنتجه نوع من الثعانين يسمى jararacussu pitviper يثبط قدرة الفيروس على التكاثر في خلايا القرود بنسبة 75٪، وفقا لتقرير موقع " dailymail"



سم الأفعى

قال رافائيل جيدو، الأستاذ بجامعة ساو باولو ومؤلف الدراسة: "لقد تمكنا من إظهار أن هذا المكون من سم الأفعى كان قادرًا على تثبيط بروتين مهم جدًا من الفيروس".

الجزيء عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية ، يمكنها الاتصال بإنزيم من فيروس كورونا يسمى PLPro ، وهو أمر حيوي لتكاثر الفيروس ، دون الإضرار بالخلايا الأخرى.

وأضاف مؤلف الدراسة، أن الجزئ المعروف بالفعل بخصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكن تصنيع الببتيد في المختبر، مما يجعل التقاط أو تربية الثعابين غير ضروري.

قال جوزيبي بورتو، عالم الزواحف الزراعية الذي يدير المجموعة البيولوجية لمعهد بوتانتان في ساو باولو "ليس السم نفسه هو الذي سيشفي فيروس كورونا"، " نحن قلقون بشأن خروج الناس لاصطياد الجاراكوسو في جميع أنحاء البرازيل ، معتقدين أنهم سينقذون العالم هذا ليس كل شيء!".

سيقوم الباحثون بعد ذلك بتقييم كفاءة الجرعات المختلفة من الجزيء وما إذا كان قادرًا على منع الفيروس من دخول الخلايا في المقام الأول ، وفقًا لبيان صادر عن جامعة ولاية ساو باولو (Unesp)، والتي شاركت أيضًا في ابحاث.

يعتبر ثعبان jararacussu أحد أكبر الثعابين في البرازيل ، حيث يصل طوله إلى 6 أقدام (2 متر). تعيش في الغابة الأطلسية الساحلية وتوجد أيضًا في بوليفيا وباراغواي والأرجنتين.