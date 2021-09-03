تراجع إصابات كورونا في روسيا.. وارتفاع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية الروسية، الجمعة، تسجيل 18856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و799 حالة وفاة.

ويمثل ذلك انخفاضاً في عدد الإصابات وارتفاعاً طفيفاً في الوفيات مقارنة مع معدلات الخميس، الذي شهد تسجيل 18985 إصابة و798 حالة وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس -في تقريره اليومي- أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ستة ملايين و 975 ألفاً و174 إصابة.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع الأقاليم الروسية وعلى رأسها العاصمة موسكو التي شهدت تسجيل 1633 إصابة والمناطق المجاورة للمدينة 681 إصابة.

فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 185 ألفاً و611 حالة وفاة مع تماثل 18690 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين ستة ملايين و236 ألفاً و738 شخصاً .