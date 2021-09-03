كورونا في إيران.. 561 حالة وفاة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 561 حالة وفاة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في إفادة صحفية لها اطلعت عليها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 561 حالة وفاة مع تسجيل 27 ألفا و621 حالة إصابة جراء الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن "من بين المصابين بفيروس كورونا تم نقل 4061 إلى المستشفيات في عموم إيران بسبب شدة الإصابات".

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في إيران إلى 5 ملايين و83 ألفا و133 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 109 آلاف و549 شخصاً منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد في فبراير/شباط 2020.

وحول عدد اللقاحات التي تم أخذها في إيران، قالت الوزارة إن 19 مليونا و297 ألفا و582 شخصاً تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 9 ملايين و407 آلاف و311 شخصاً، وبذلك يكون عدد اللقاحات المحقونة في إيران 28 مليونا و704 آلاف و893 جرعة.

ويبلغ عدد سكان إيران قرابة 85 مليون نسمة، فيما تنتقد بعض المنظمات الطبية عمليات التأخير الحاصلة في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فيما تواجه البلاد الموجة الخامسة من تفشي هذه الجائحة منذ مطلع يوليو/تموز الماضي.