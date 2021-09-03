سلالة "مو" من كورونا تضرب كوريا الجنوبية بـ3 إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت المديرية الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض أن البلاد اكتشفت للمرة الأولى 3 حالات وافدة مصابة بسلالة "مو" التاجية.

وأوضحت أن هذه العدوى وجدت لدى 3 أشخاص وصلوا إلى كوريا الجنوبية من المكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، على التوالي.

يشار إلى أن سلالة "مو" لفيروس كورونا، جرى التعرف عليها لأول مرة في كولومبيا في يناير/ كانون الثاني 2021، ومنذ ذلك الحين رصدت في 40 دولة، بما في ذلك بيرو وتشيلي والولايات المتحدة.

ويعتقد أن طفرة سلالة "مو" تسمح للفيروس بالتهرب من القدرة الوقائية للمناعة البشرية.

إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية في اليوم الماضي 1709 حالات إصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ تفشي الوباء فيها إلى 257110.