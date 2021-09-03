هكذا نحافظ على صحة الغدة الدرقية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

الغدة الدرقية هي من الغدد الصماء، أي أنها تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم بدون قناة. وهي تتحكم بعملية الأيض الحيوي المهمة لإنتاج الطاقة للجسم.

ومشاكل الغدة الدرقية هي مشاكل هرمونية تؤثر على الكثير من النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر.

وتقول الدكتورة أنجالي كومار على حسابها على إنستغرام: “سواء كانت المشكلة قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، فإنها تتعلق بالمناعة الذاتية، مما يعني أن جهاز المناعة في الجسم يتحرك ضد أنسجته. ويحدث ذلك لأسباب عديدة تشمل الإجهاد والقلق والنظام الغذائي والتلوث. لذا، افعل كل ما في وسعك للتعامل مع هذا التوتر والقلق، وسترى أن جهاز المناعة لديك يتعاون ويحمي أنسجتك”

كما سردت الدكتورة كومار بعض الطرق للحفاظ على صحة الغدة الدرقية، مثل اتباع نظام غذائي متوازن، والنوم جيداً، وإعطاء جسمك وقتاً كافياً للاسترخاء، والاستمرار بتناول الأدوية وفقاً لنصائح الطبيب.

الغدة الدرقية هي عبارة عن غدة على شكل فراشة، وهي عضو صغير يقع في مقدمة العنق ويلتف بشكل واضح حول القصبة الهوائية. تمامًا مثل الغدد الأخرى في الجسم، تصنع الغدة الدرقية هرمونات أهمها هرمون الغدة الدرقية الذي يعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي، وتنظيم النمو والتطور، ويساعد في التحكم في العديد من الوظائف الحيوية للجسم.

عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يمكن أن تؤثر على صحتك. إذا كان جسمك ينتج الكثير من هرمون الغدة الدرقية، يمكن أن تصاب بحالة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية، وإذا كان ينتج القليل جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى قصور الغدة الدرقية، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.