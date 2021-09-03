شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينصح بتناول كوب من الحليب بالتمر يوميا ؟.. يقلل فرص الإصابة بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمر والحليب من الأغذية التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتناولهم يوميا يساهم في حصول الجسم علي العديد من الفوائد الصحية، وأيضا تقليل فرص الإصابة بالعديد من الامراض، لأنهم يحتويان علي مضادات الأكسدة و الحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والألياف الغذائية والبروتين، ولذا يقدم التقرير العديد من الفوائد الصحية لتناوله، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " –boldsky"، ومنها:

-التخلص من الأنيميا:

زيادة عدد ونسبة الحديد في الجسم تعد من الفوائد التي تحل علي الجسم عند تناوله هذا المشروب الرائع، وكما أنه يحتوي علي بروتين يساعد علي زيادة تدفق الخلايا الخاصة بالدم الحمراء، ولذا عليك تناوله يوميا علي معدة فارغة وستلاحظ التحسن.

-يفيد صحة الحامل والجنين:

علي الحامل تناول مزيج الحليب بالتمر عن طريق نقع 5 تمرات في كوب حليب طوال الليل وتناوله في الصباح، فهذا المشروب يساهم بشكل كبير في تكوين عظام الجنين وتقوية الدم لديه.

-التخلص من التجاعيد:

نظرا لاحتواء هذا المشروب علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الحيل الجيدة لزيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، والتخلص من علامات التقدم بالعمر، وأيضا القضاء علي التجاعيد.

-الشعور بالنشاط الحيوية:

يزيد التمر من الشعور بالطاقة والحيوية، ولذا فتناولك لهذا المشروب في الصباح يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إمدادك بالطاقة والحوية، وأيضا النشاط وزيادة التركيز، ولذا فهو خيارا جيدا.

- تحسين الخصوبة :

يعمل علي تعزيز وتحسين الخصوبة عند الرجل والمرأة، فتناوله بشكل مستمر يساعد علي زيادة إنتاج الحيوانات المنوية الجيدة، وتكوين بويضات ذات صحة قوية.