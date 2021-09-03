خلال 5 سنوات.. روسيا توقف 250 مسلحا شمال القوقاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت روسيا، الجمعة، عن إحصائية جديدة لمكافحة الإرهاب شمال القوقاز خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2021.

وقال المكتب الصحفي للحرس الوطني الروسي، في بيان، إن أفراده قضوا على 250 مسلحا شمال القوقاز في الفترة ما بين عامي 2016 و2021، وقاموا بتدمير 29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية.

وأضاف: "في الفترة ما بين عامي 2016 و2021 أجرت المجموعة الموحدة للقوات في أراضي منطقة شمال القوقاز الروسية أكثر من 4 آلاف عملية خاصة تم خلالها القضاء على 250 مسلحا والعثور على 29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية و193 ساحة لتجمع المسلحين و517 مخبأ".



وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الزمنية نفسها أيضا مصادرة أكثر من 4,5 ألف وحدة من الأسلحة النارية، ونحو 300 ألف ذخيرة مختلفة، وأكثر من طن من المتفجرات.

وأوضح أن الحرس الوطني الروسي يتعاون بنشاط من قوات مكافحة الإرهاب في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن أفراده قد زاروا أكثر من مرة الصين وبيلاروس وكازاخستان لممارسة التدريب في مكافحة الإرهاب.



والقوقاز محطة عالمية رئيسية لنقل النفط والغاز، وهي تشمل روسيا وتركيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا ودول آسيا الوسطى.



وتشهد شمال القوقاز، عمليات متكررة تستهدف الإرهابيين، ودائما ما كان تحدث هجمات خطيرة بالمنطقة يسقط فيها أشخاص بين قتيل وجريح.