شكرا لقرائتكم خبر عن شمع الأذن مزعج لكنه مفيد .. يمنع البكتيريا والفيروسات من غزو الأذن الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى اكسبرس"،أن يعاني حوالي 6% من السكان يقوموا في تنظيف شمع الأذن، وعادةً ما يكونوا من كبار السن والأطفال، قد يكون وجود الكثير من شمع الأذن مزعجًا ولكنه مفيد لانه يمنع البكتيريا والفيروسات من المرور للأذن الداخلية لذلك من المهم تجنب إزالته وضرورة مراجعة الطبيب بمجرد ظهور المشكلة.



كيف تنظف اذنيك ؟

وقال الموقع، إنه تم اختراع أعواد القطن في الأصل في عشرينيات القرن الماضي كمنتج لنظافة الأطفال، حيث ابتكر المخترع البولندي الأمريكي ليو جيرستينزانج المنتج بعد أن شاهد زوجته تعلق القطن في نهاية أعواد الأسنان وتستخدم أعواد القطن المؤقتة لتنظيف أذن طفلهما، حيث تم استخدام أعواد القطن، والمعروفة أيضًا باسم مسحات القطن، منذ ذلك الحين لمجموعة واسعة من الأشياء مثل إزالة المكياج أو طلاء الأظافر.

وأشار الموقع إلى إن ما يقرب من 90 % من البريطانيين يستخدمون أعواد القطن "لإزالة" الشمع من آذانهم، لكن هيئة الخدمات الصحية البريطانية وتقريبًا جميع المهنيين الطبيين سيخبروك أن هذا ليس آمنًا.



تنظيف ذن طفلك

كيف تنظف أذنيك بشكل صحيح؟

1.يجب ألا تنظف أذنيك على الإطلاق، ولا سيما باستخدام أعواد القطن.

2.شمع الأذن له غرض ومن المفترض أن يتخلص جسمك من الشمع الزائد دون تدخل منك.

وأوضح الموقع، " إن شمع الأذن هو مزيج من الزهم وهى مادة دهنية تنتج من الغدد الدهنية في الجلد المبطن لقناة الأذن، وخلايا الجلد الميتة التي تنسلخ في هذه المنطقة.

3.شمع الأذن مفيد لأنه جنبًا إلى جنب مع الشعر الناعم في الأذن، يساعد على منع الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات من غزو الأذن الداخلية والتسبب في العدوى، ويتم إزالة شمع الأذن بشكل طبيعي من أذنيك دون أن تدرك ذلك.

وقال الموقع، عندما تتحدث وتأكل وتمضغ، فإن عضلات الفك تدفع الشمع بلطف على طول القناة، وفي النهاية يسقط بشكل طبيعي. "يتم غسل الكميات الصغيرة بعيدًا عند الاستحمام أو الاستحمام."

ماذا لو كنت تعاني من فرط في شمع الأذن؟

من المرجح أن يكون شمع الأذن المفرط في الأشخاص الذين يعانون من قنوات الأذن الضيقة أو الأذنين المشعرة جدًا أو الأشخاص الذين يستخدمون سماعات الأذن أو أجهزة السمع بانتظام.

إذا كان لديك شمع الأذن الزائد، نؤكد على أهمية عدم لصق الأشياء الحادة داخل أذنيك، او استخدام الهواء في التخلص منها، كل من هذه "الاختراقات" الخطيرة يمكن أن تثقب طبلة أذنك.

إذا كان لديك شمع الأذن الزائد، فإن أفضل طريقة لإزالته هي استخدام قطرات تنظيف الأذن.

ومع ذلك، من الأفضل التحدث إلى طبيبك أولاً للتأكد من أن طبلة الأذن ليست مثقوبة وللتحقق مما إذا كان يمكنك استخدام القطرات إذا كنت قد أجريت جراحة في الأذن.

إذا كنت قادرًا على استخدام القطرات، يوصي الأطباء بوضع 5 قطرات على الأذنين المصابة مرتين يوميًا، لمدة 3إلى 7 أيام.

أكد الأطباء، "يمكنك استخدام أي مما يلى: زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الأطفال، بيروكسيد الهيدروجين، بيكربونات الصوديوم، تركيز الصوديوم، أو بيروكسيد الكارباميد، يمكن للصيدلي أن ينصحك.

خلال أسبوعين ستتحسن الأمور، قد تجد كتلة من الشمع على وسادتك، إذا لم يكن كذلك، راجع طبيبك.