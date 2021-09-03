ما هي أسباب السعال بعد تناول الطعام؟ دراسة طبية تكشف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

يعتبر السعال ظاهرة مزعجة، خصوصا إذا كان الفرد بصحة جيدة، فهو طبيعي بشكل عام، ولكن عندما يستمر السعال على منوال متواتر، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أخطر.

نشر موقع “مينز هيلث” دراسة تشرح أسباب السعال المتكرر بعد تناول الوجبات اليومية، وبشكل عام، فإن السعال هو طريقة الجسم لتنظيف مجرى الهواء، وبحسب طبيبة الأنف والأذن والحنجرة يونغنان جيني تشو، “يحدث السعال عادة بسبب مادة مهيجة في الحلق أو الشعب الهوائية السفلية”.

وأضافت جيني، قائلة “ينغلق حلقك للحظات ويتراكم ضغط الهواء في الصدر، ثم عندما تنفتح الحنجرة، تتطاير نفحة من الهواء تحمل معها أي مخاط أو مادة مهيجة، صدق أو لا تصدق، يمكن أن يولد السعال القوي رياحا تبلغ سرعتها 70 ميلا في الساعة”.

وأشارت أستاذة الطب السريري فيليس شنول سوسمان، إلى أنه في حال حدوث السعال بعد كل مرة تقوم فيها بتناول الطعام، فقد يكون ذلك مؤشرا لارتداد محتويات المعدة إلى المريء، وهذا الارتجاع بالتالي يهيج البلعوم والحنجرة.

ويعرف الارتجاع الحمضي حسب الدكتورة تشو عندما يكون شديدا باسم “جيرد” (مرض الجزر المعدي المريئي)، ويصاحب هذا الاضطراب الهضمي عادة إحساس بالضغط أو الحرقة خلف عظمة الصدر وإحساس بطعم مر في الفم، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للارتجاع المعدي المريئي التهاب الحلق المزمن والمخاط الزائد، تظهر الأبحاث أن ما لا يقل عن 25 في المائة من حالات السعال المزمن (التي تستمر لأكثر من ثمانية أسابيع) مرتبطة بارتجاع المريء.

ونصحت الدراسة بتناول الوجبات على دفعات صغيرة، وتجنب الوجبات الدسمة في ساعات متأخرة من الليل، أما من ناحية نوعية الغذاء، فمن المفيد التخلص من الأطعمة التي قد تضعف ردة فعل العضلة العاصرة للمريء، مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة أو المشروبات الغازية والمنتجات المكونة من الطماطم إضافة للمنتجات الحمضية، ونصحت الدراسة بمراجعة الطبيب في حال تفاقم الحالة بعد اتباع الجراءات الوقائية دون جدوى.