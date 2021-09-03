شكرا لقرائتكم صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن اللغط والمشاكل باتت ملازمة لنجم البوب المصري محمد رمضان. فالشاب المثير للجدل لا يكاد ينتهي من أزمة حتى يدخل في أخرى.

أما جديده هذه المرة، فموجة انتقادات طالته خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بين اللبنانيين، بسبب صورة نشرها على حسابه على انستغرام في خاصية الستوري على ما يبدو تظهره فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر.

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ومعلوم أن المغني كان صور سابق أغنية في المرفأ العاصمة اللبنانية المدمر، في بادرة تضامن مع اللبنانيين وآلامهم، بعد الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020.

إلا أن الأمر انقلب رأسا على عقب، ورسالة رمضان الحسنة وصلت بشكل خاطئ.

فانهالت التعليقات عليه، داعية إياه إلى نشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيد عن خراب المدينة التي لم تنهض بعد.

يذكر أن لغطا واسعا كان أثير حول رمضان الأسبوع الماضي، بسبب حصوله على دكتوراه فخرية في "التمثيل والأداء الغنائي" ولقب "سفير الشباب العربي" من قبل أحد المراكز الثقافية في لبنان، ما استدعى أخذ ورد وتوضيحات، انتهت أمس بإعالان جديد من قبل أحد فروع نقابة الفنانين في البلاد.

حيث أوضحت نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بشمال لبنان في بيان أمس أن تكريم رمضان كان رسمياً وأن الفنان كان أهلاً له.