شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تتسبب فى ظهور حب الشباب منهم سوء استخدام أدوات المكياج وإهمال الترطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من الأشياء المزعجة التي تواجه النساء وفي الغالب تسببها بعض العادات السيئة التي نرتكبها، وللحصول على بشرة صحية ومتوهجة خالية من حب الشباب، لذلك تجنبى أخطاء في نمط الحياة قد تكون السبب في مشكلة حب الشباب، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

1- أدوات المكياج

استخدام نفس أدوات المكياج مثل الفرشاة والإسفنج بشكل متكرر وعدم تنظيفها بانتظام، وتخزينها في أماكن مفتوحة واستخدامها لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يكون في الواقع سببًا وراء مشكلة حب الشباب، لذلك من المهم الحفاظ على أدوات المكياج نظيفة وجافة وغسلها بعد فترات منتظمة لأن استخدام أدوات المكياج المتسخة يعني وضع البكتيريا مباشرة على وجهك.



ادوات المكياج المتسخة

2- التطهير والتقشير

التطهير والتقشير كلاهما جزء مهم من روتين العناية بالبشرة وسيساعدك في الحصول على بشرة متوهجة صحية، ولكن كما نعلم جميعًا من المهم الاعتدال في استخدام كل شيء حتى لو كان مفيد، حيث أن الإفراط في التطهير والتقشير يمكن أن يسبب حب الشباب لأنه يزيل الزيوت من بشرتك لدرجة أنه يمكن أن يكسر الطبقة الواقية للجلد ويسبب جفافه وتقشيره واحمراره.



الافراط فى غسل الوجه

3- مناديل المكياج

مناديل المكياج ليست كافية لإزالة كل طبقات المكياج من بشرتك، فهى ليست طريقة مضمونة لإزالة المكياج لأن هذه المناديل لا تنظف البشرة تمامًا وقد تترك بعض بقايا المكياج على بشرتك مما يتسبب في انسداد المسام وظهور حب الشباب.



مناديل إزالة المكياج

4- لمس الوجه بشكل متكرر

يمكن أن يكون لمس وجهك مرارًا وتكرارًا سببًا رئيسيًا وراء ظهور البثور وحب الشباب، لأنها تحمل بكتيريا تضر بالبشرة نتيجة ملامسة أسطح مختلفة طوال اليوم، وقد يكون ذلك سببًا رئيسيًا يساهم في نمو حب الشباب على بشرتك.



تجنبى ملامسة وجهك

5- اهمال الترطيب

يعد تخطي المرطب لمجرد أن بشرتك دهنية أكبر خطأ، يجب أن يكون المرطب جزءًا أساسيًا من نظام العناية بالبشرة حتى لو كانت بشرتك دهنية مصابة بحب الشباب، نظرًا لأن المرطبات تساعدك على الاحتفاظ برطوبة بشرتك، وعدم استخدامها يمكن أن يجعل بشرتك جافة ومتهيجة مما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.