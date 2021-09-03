شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحمي الإصابة بكورونا من العدوى بالفيروس مرة أخرى .. وما هى النسبة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتمتع اللقاحات بفاعلية وقائية عالية ضد العدوى أو الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا، حيث أظهرت مراجعة جديدة متاحة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv * أن التأثير الوقائي لعدوى كورونا السابقة يعادل على الأقل تأثير التطعيم.

ووفقا لتقرير موقع " نيوز ميديكال" أجرى الباحثون مراجعة منهجية لجميع الدراسات التي ذكرت عودة العدوى بفيروس كورونا، وتم إبراز المناعة بعد العدوى الطبيعية في مجموعة متنوعة من الأمراض الفيروسية.

بينما أشارت الأبحاث المبكرة إلى أن فيروس كورونا قد تسبب في إحداث مناعة قوية ، إلا أن مدى انتشاره وحجمه لا يزال يتعين توصيفه، وأشارت النتائج الأولية إلى أنه من غير المحتمل إعادة إصابة الأفراد المصابين بالمصل، علاوة على ذلك ، فإن الأفراد السلبيين محميون أيضًا من 80 ٪ من حالات الإصابة مرة أخرى إذا كان لديهم نوبة إصابة سابقة بالنسبة للأفراد الساذجين أو غير المصابين سابقًا.

أظهرت دراسة أخرى مثيرة للاهتمام أن الإصابة بالفيروس هي على الأقل عامل وقائي قوي ضد الإصابة مرة أخرى مثل التطعيم

تهدف الدراسة الحالية إلى مقارنة معدلات المناعة بين الأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة السابقة مقابل أولئك الذين ليس لديهم مناعة، وهذا مهم في سياق معدلات الإصابة المتزايدة ، حتى أثناء طرح اللقاحات.



ماذا أظهرت الدراسة؟ وجد الباحثون أن خطر الإصابة مرة أخرى انخفض بنسبة 90 ٪ بين المصابين سابقا بكورونا مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا سابقا للفيروس، واستمرت هذه الحماية لمدة تصل إلى عشرة أشهر. ماذا أظهرت الدراسة؟ وجد الباحثون أن خطر الإصابة مرة أخرى انخفض بنسبة 90 ٪ بين المصابين سابقا بكورونا مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا سابقا للفيروس، واستمرت هذه الحماية لمدة تصل إلى عشرة أشهر.

أكدت نتائج الدراسات السابقة التي تظهر مدى استمرارية مستوى الحماية الذي توفره العدوى السابقة في منع الإصابة مرة أخرى ، على غرار أولئك الذين تم تطعيمهم.

وجد باحثون آخرون أن المناعة تظل نشطة لمدة عشرة أشهر أو أكثر. غطت هذه الدراسات مجموعة من البلدان ذات الفئات العمرية المختلفة والتغطية الإقليمية. على الرغم من الاختلافات العديدة في المجموعات المشمولة ، كان الاستنتاج في جميع الحالات هو أن خطر الإصابة مرة أخرى كان منخفضًا للغاية بعد التعافي من عدوى سابقة أو بعد التطعيم.

ما هي الآثار؟ خلص العلماء إلى أن التأثير الوقائي الذي توفره الإصابة السابقة بـ فيروس كورونا على الإصابة مرة أخرى له نفس التأثير الوقائي مثل التطعيم أو حتى أعلى، وفي الظروف الوبائية الحالية ، من الضروري تجنب حدوث طفرات كبيرة في العدوى لمنع ظهور متغيرات جديدة ذات قابلية أكبر للانتقال ومقاومة للتحييد بواسطة الأجسام المضادة التي أثيرت ضد السلالات السابقة. ما هي الآثار؟ خلص العلماء إلى أن التأثير الوقائي الذي توفره الإصابة السابقة بـ فيروس كورونا على الإصابة مرة أخرى له نفس التأثير الوقائي مثل التطعيم أو حتى أعلى، وفي الظروف الوبائية الحالية ، من الضروري تجنب حدوث طفرات كبيرة في العدوى لمنع ظهور متغيرات جديدة ذات قابلية أكبر للانتقال ومقاومة للتحييد بواسطة الأجسام المضادة التي أثيرت ضد السلالات السابقة.

ارتفعت سلالات ألفا ودلتا بسرعة لتصبح السلالات المهيمنة في الموجة الثانية والموجات اللاحقة،bكلاهما مرتبطان بقابلية انتقال أعلى بشكل ملحوظ ، وقد يكون للأخير أيضًا قدرة جزئية على الهروب المناعي ، كما هو الحال مع متغير بيتا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض محتمل في فعالية اللقاح ، على الرغم من استمرار اللقاحات في خفض عدد الإصابات المصحوبة بأعراض في جميع أنحاء العالم.