كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الهند والمكسيك وتمديد القيود بكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 218.92 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و714788.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

26280 إصابة جديدة بالبرازيل و764 وفاة

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الخميس، إنها سجلت 26280 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و764 وفاة بكوفيد-19.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 581914.





18 ألف إصابة جديدة بالمكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، أنها سجلت 18138 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و993 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و387885 وإجمالي الوفيات إلى 261496.





كوريا الجنوبية تمدد قيود كورونا لمدة شهر

مددت كوريا الجنوبية، الجمعة، قيود التباعد الاجتماعي لمدة شهر لكبح تفشي كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة حملة التطعيم قبل عطلة عيد تشوسوك "عيد الشكر" في وقت لاحق هذا الشهر.

قال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم إن القيود ستسري حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، وستكون العاصمة سول والمدن المجاورة لها عند المستوى الرابع، أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي، بينما ستخضع بقية مناطق البلاد للمستوى الثالث.

لكنه قال إن الحكومة ستسمح للمطاعم والمقاهي في منطقة سول الكبرى بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء بدلاً من الساعة التاسعة مساء في الوقت الراهن وسيسمح للعائلات بالتجمع في مجموعات تصل إلى ثمانية أشخاص في عيد الشكر الموافق 21 سبتمبر/ أيلول.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1709 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، منها 1675 حالة محلية، وبلغ مجمل الإصابات في كوريا الجنوبية منذ بدء الجائحة 257110 والوفيات 2308.

وقالت وزارة الصحة إن من المرجح أن يشتد التفشي الراهن للمرض خلال الأيام الأولى من هذا الشهر وربما يبلغ ذروته ليصل إلى 2300 حالة يوميا قبل أن بنحسر في نهاية الشهر، وسيتجاوز ذلك الرقم القياسي الذي سُجل في 11 أغسطس/آب وبلغ 2223 حالة.





45352 إصابة جديدة بالهند

قالت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، إنها سجلت 45352 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت كذلك 366 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.9 مليون والوفيات إلى 439895.

وتحتل الهند المركز الثاني عالمياً من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث وفياتها بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



