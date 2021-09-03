شكرا لقرائتكم خبر عن 7مؤشرات وأعراض الإصابة بحصوات الكلى.. منهم الحرارة العالية والغثيان والتعرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتكون من المواد الكيميائية في البول، وهناك العديد من الأنواع، ولكن جميعها لها أعراض متشابهة، والتي يمكن أن تكون مزعجة للغاية، خاصة إذا تُركت حصوات الكلى لتنمو بمرور الوقت.

كيف تحدث حصوات الكلى؟

وفقا لتقرير موقع " اكسبريس"، فأن الكلى هي أعضاء بحجم قبضة اليد تتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم.

يمتلك معظم الناس كليتين، واحدة على كل جانب من العمود الفقري خلف الكبد والمعدة والبنكرياس والأمعاء، والكلى السليمة تنظف الفضلات من الدم وتزيلها من البول، كما أنها تتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم.

حصوات الكالسيوم هي أكثر الأنواع شيوعًا وهي ناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى، وهناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.

إذا كان لديك انخفاض في كمية البول، فهذا يعني أنك لا تحافظ على رطوبة كافية وأن الكلى لا تستطيع أن تذوب وتعالج ما يمر بها ، مما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا في تكوين حصوات الكلى ، وقد وجد أن الوجبات الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني ، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك ولحم الخنزير ، إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

ما هي أعراض حصى الكلى؟

وفقًا لـ NHS ، تشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

• ألم في جانب البطن أو الفخذ - قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

• حرارة عالية

• الشعور بالتعرق

• الألم الشديد الذي يأتي ويذهب

• الشعور بالغثيان أو القيء

• وجود دم في البول

• عدوى البول