صحة ورشاقة

الصين تسجل 28 إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مقابل حالة محلية واحدة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 ارتفاعا من 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي حتى الثاني من سبتمبر/أيلول إلى 94954 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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