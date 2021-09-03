صحة ورشاقة

البرازيل تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 26280 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية و764 وفاة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 581914.

شهدت حصيلة (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 217 مليوناً و920 ألفا و243 إصابة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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