شكرا لقرائتكم الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر أحد أعضاء فرقة "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، أمام محكمة فدرالية بالولايات المتحدة أمس الخميس، بالتواطؤ في خطف وقتل رهائن غربيين، بينهم أربعة أميركيين، بعد أن اتُهم بقطع رؤوس رهائن، فضلا عن 7 تهم أخرى.

جاء ذلك خلال مثول المتهم ألكسندا كوتي المولد في لندن أمس أمام محكمة بولاية فرجينيا الأميركية، وهو أحد اثنين من أعضاء التنظيم احتجزهما الجيش الأميركي في العراق ثم نقلهما جوا إلى الولايات المتحدة ليحاكما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وفي التفاصيل، أقر كوتي باللغ من العمر 37 عاما أمام القاضي تي.إس إليس بالذنب في مقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.

وقد تصل العقوبة في تلك الاتهامات إلى الإعدام لكن السلطات الأميركية أبلغت المسؤولين البريطانيين بأن الادعاء لن يطلب الحكم بإعدام كوتي.

مادة اعلانية

فيما أوضح القاضي أنه بموجب ترتيب مبدئي بين السلطات الأمريكية والبريطانية، يمكن نقل كوتي إلى بريطانيا بعد سجنه لمدة 15 عاما. وهناك قد يواجه المزيد من التهم التي قد تمدد فترة سجنه.

إلى ذلك، تشمل عريضة الاتهام التي تقع في 24 صفحة قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي يتهم كوتي بممارستها على الرهائن منها الصدمات الكهربائية وإجبارهم على قتال بعضهم بعضا والضرب بالعصي لمدة 20 دقيقة والإيهام بالغرق.

من فيديو ذبح الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف في 2014

تصفية 4 رهائن

يذكر أن كوتي وزميله الداعشي الشافعي الشيخ (33 عاما)، كانا نقلا من العراق إلى الولايات المتّحدة في أكتوبر الفائت (2020) لمحاكمتهما أمام القضاء الأميركي، بتهمة التورط في قتل الرهائن الأميركيين الأربعة.

أتى ذلك، بعد أن اعتقلا في يناير 2018 على أيدي القوات الكردية في شمال سوريا والتي سلّمتهما إلى الجيش الأميركي في العراق.

فيما رفضت المملكة المتّحدة محاكمتهما على أراضيها وجرّدتهما من جنسيتهما البريطانية، لكنّها رفضت أيضا لأشهر طويلة، أن يحاكما في الولايات المتحدة إلا بعد أنّ أكّدت لها الأخيرة أنّ القضاء الأميركي لن يسعى لإصدار حكم بالإعدام بحقّها.

ألكساندا آمون كوتي والشافعي الشيخ

لكن في 9 أكتوبر الماضي مثل المتّهمان من سجنهما أمام قاض عبر الفيديو، وقد دفعا يومها ببراءتهما.

إلا أن كوتي عاد وغير استراتيجيته الدفاعية من الدفع ببراءته إلى الإقرار بذنبه، ما يعني أنّه أبرم صفقة مع المدّعين العامّين مقابل تعاونه.

فيديوهات قطع الرؤوس

يشار إلى أن تلك الخلية أو الفرقة التي اشتهرت خلال "الخلافة الداعشية المزعومة" في سوريا، شاركت في إعداد العديد من التسجيلات والفيديوهات للتنظيم ونشرتها على الإنترنت بهدف الترويج.

كما خطفت رهائن أميركيين وأوروبيين ويابانيين في سوريا بين العامين 2012 و 2015 وعذّبتهم وقتلتهم، لا سيّما عبر قطع رؤوسهم.

وصوّرت عمليات الإعدام التي نفّذتها هذه بحقّ رهائنها في مقاطع فيديو نشرها التنظيم الإرهابي على منصات التواصل.

عنصر داعش محمد الموازي المعروف باسم الجهادي جون

وتزعّم تلك الخلية في حينه محمد أموازي الذي لقّب بـ"الجهادي جون" ، قبل أن يقتل بغارة جوية أميركية في سوريا في نوفمبر 2015.

أما العضو الأخير في تلك الفرقة الرباعية فيدعى آين ديفيس وهو مسجون في تركيا بتهمة الإرهاب.