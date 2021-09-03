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علامات بالأظافر تدل على نقص الفيتامينات بالجسم .. البقع البيضاء والنتوءات

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القاهرة - سامية سيد - هل لديك مشاكل مع أظافرك؟ ربما يمكنك توجيه أصابع الاتهام إلى نقص الفيتامينات، حيث تعتبر البقع البيضاء ، وظهور تجاعيد على الأظافر من الأمور المرتبطة بمشاكل الأظافر، ولكن يمكن حلها بسهولة بالمكملات الغذائية.

ويكشف موقع Express عن العلامات الخمس في أظافرك التي تشير إلى نقص الفيتامينات:

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بقع بيضاء

ربما سمعت أن البقع البيضاء على أظافرك تعني أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي، لكن هذا خطأ، وترجع هذه البقع في الواقع إلى نقص الزنك أو الحديد.

يمكنك بسهولة تقوية أظافرك ومنع ظهور البقع البيضاء عن طريق علاج نقص الفيتامينات بالمكملات الغذائية واستخدام زيت بذور العنب أو كريم فيتامين E لليدين.

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تشقق الأظافر
 

هل لاحظت أن أظافرك تتشقق، إذا قد يكون لديك نقص الحديد وهو الأكثر شيوعًا، ومع ذلك ، قد تكون أيضًا تعاني من نقص في أي من فيتامينات ب أو تفتقر إلى البروتين في النظام الغذائي.

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أظافر هشة
 

يمكن أن تكون الأظافر الهشة ناتجة عن رطوبة قليلة جدًا، أو غسل يديك كثيرًا بالصابون، أو التعرض المفرط للمنظفات ومنتجات الأظافر القاسية، إذا كانت أظافرك فقط هي التي تأثرت، فمن المحتمل أن تكون مشكلة خارجية، يمكن أن يكون أيضًا بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويمكن أن يؤثر ذلك على أظافر القدم أيضًا.

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الأظافر المحفورة
 

الأظافر المحفورة هي الخدوش التي تحدث على الأظافر، ويحدث هذا عادة بسبب رد فعل تحسسي أو مشكلة في جهاز المناعة، ومع ذلك ، قد يحدث أيضًا بسبب نقص فيتامين د.

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ظهور نتوءات على الأظافر
 

غالبًا ما تكون النتوءات في أظافر الأصابع علامات طبيعية للشيخوخة ، وتعتبر مشكلة شائعة في الأظافر، تتطور النتوءات العمودية الطفيفة بشكل شائع عند كبار السن، وفي بعض الحالات ، قد تكون علامة على مشاكل صحية مثل نقص الفيتامينات أو مرض السكري، يمكن أن تشير النتوءات الطولية، إلى نقص فيتامين ب 12، ويمكنك حل هذه المشكلة عن طريق المكملات والحقن وكذلك باستخدام كريم اليد السميك.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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