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القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات هي مركبات كيميائية يستخدمها الجسم بعدة طرق هذه المركبات مسؤولة عن بناء وإصلاح الأنسجة التالفة في الجسم كما أنها مسؤولة عن التمثيل الغذائي ونمو وتطور جهاز المناعة والرؤية، في هذا التقرير نتعرف على 9 حقائق عن الفيتامينات والمكملات الغذائية يجب أن تعرفها، وفقاً لموقع "sway".

حقائق عن الفيتامينات

1-الفيتامينات لها شكلين، الأول قابل للذوبان في الماء والثانى قابل للذوبان في الدهون، ومن أمثلة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء من فيتامين ب وفيتامين ج، بينما تتمثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون في فيتامين أ ، د ، هـ ، ك.

الفرق الرئيسي بين الذوبان في الماء والذوبان في الدهون هو أنهما يختلفان في طريقة ذوبان كل منهما في الماء ، وهذه العملية تحدد كيفية امتصاص ونقل هذه الفيتامينات في الجسم.

2-تعمل الفيتامينات بعدة طرق لتنظيم عمليات الجسم، وتعمل الفيتامينات مثل C و E كمضاد للأكسدة - فهي تمنع تلف الخلايا بسبب الأكسجين وتعزز فيتامينات أ الرؤية الجيدة وتقوي جهاز المناعة.

بينما فيتامينD ضروري لصحة العظام، وفيتامين K يساعد في تخثر الدم .

3-المصدر الرئيسي لفيتامين د

ضوء الشمس هو المصدر الأساسي لفيتامين د، على الرغم من أن الأطعمة مثل صدور الدجاج وسمك الكبد وحليب الصويا وحليب البقر والجبن والحبوب وما إلى ذلك ، تعد أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين د.

4-الفيتامينات الموجودة في الطعام أكثر فعالية في تعزيز عمر أطول من تلك الموجودة في المكملات الغذائية

من المفترض أن يتم تناول الفيتامينات في الجسم من خلال الطعام، وأثبتت دراسة أجريت أن الفيتامينات المتعددة ليست فعالة في تحقيق طول العمر على عكس الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات.

حقائق عن المكملات الغذائية1- المكملات لا يمكن أن تحل محل نظام غذائي صحي

على الرغم من أن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة لصحتك، إلا أنها لا تمنحك الفوائد الصحية التي يمكن أن يوفرها نظام غذائي صحي يمكن استخدام المكملات لسد الفجوات الغذائية وتحسين صحتك ، لكن النظام الغذائي الصحي يفعل أكثر من ذلك - فالنظام الغذائي الجيد يعزز الصحة الجيدة.

2- قد تسبب بعض المكملات آثارًا جانبية خطيرة عند تناولها مع أدوية أخرى

عندما تتفاعل مكملات معينة مع أدويتك، فقد تسبب آثارًا جانبية خطيرة ؛ ويمكن أن تسبب هذه الآثار الجانبية خطرًا كبيرًا لإصابة الكبد ، وتبطئ من قدرة الدم على التجلط ، وتزيد من فرص حدوث نزيف لا يمكن السيطرة عليه.

3- بعض مكملات الفيتامينات لها آثار جانبية

نظرًا لوجود فئة واسعة من المكملات الغذائية ، فإنها تنطوي على نفس مخاطر الأدوية - يمكن أن تشمل هذه الآثار الجانبية اضطراب الجهاز الهضمي أو الإسهال.

4- يجب عليك استشارة صيدلي أو طبيب قبل تناول المكملات

يمكن أن تتداخل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة التي تتناولها، إذا كنت تتناول أيًا منها.

قد لا تكون المكملات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة - الكالسيوم الزائد يمكن أن يسبب مرض الشريان التاجي ، والنياسين يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم لمريض السكري.

5- هناك حقيقة أخرى حول الفيتامينات التي يجب أن تفكر فيها وهي أن تخزينها في مكان رطب قد يكون سيئًا لأن القيام بذلك يقلل من كفاءة الفيتامينات.