شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب شائعة لتساقط الشعر .. منهم مرض الثعلبة والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفقد من 50 إلى 100 شعرة يوميًا، فلا داعي للقلق ، حيث يقول العلماء إن هذا الأمر طبيعي تمامًا، حيث يوجد حوالي 100 ألف شعرة على فروة رأس الشخص السليم، لذا فإن تساقط أعداد صغيرة ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، ومع ذلك ، تظهر المشكلة عندما يتوقف شعرك عن النمو أو يبدأ في التساقط بأعداد كبيرة، وهنا يجب زيارة طبيب الأمراض الجلدية لمعرفة سبب تساقط الشعر لديك، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب الخمسة الشائعة لتساقط الشعر، بحسب موقع "swaay".

5 أسباب شائعة لتساقط الشعر

1. داء الثعلبة

في مرض الثعلبة يفترض الجهاز المناعي خطأً أن بصيلات الشعر أعداء تهاجم الجسم، وهذا يؤدي إلى تقلص البصيلات وبالتالي يحدث تساقط الشعر.

ويعتقد الباحثون أن الجينات قد تكون مسؤولة عن تحفيز المرض يتمثل العرض الرئيسي للثعلبة في تساقط الشعر على شكل بقع صغيرة قد تواجه أيضًا تساقط الشعر من الحاجبين أو اللحية أو أي جزء آخر من الجسم.

2. التغيرات الهرمونية

هرمون الأستروجين والبروجسترون هما الهرمونان المسؤولان عن نمو الشعر، وأثناء اختلال التوازن الهرموني، ينخفض ​​مستوى هذه الهرمونات، مما يؤدي إلى إبطاء نمو الشعر، من ناحية أخرى ، يؤدي هذا الانخفاض إلى تكوين الأندروجينات.

تعمل الأندروجينات ضد نمو الشعر عن طريق تقليص بصيلات الشعر أو التسبب في نمو الشعر على الوجه.

بشكل عام، يحدث تساقط الشعر بسبب التغيرات الهرمونية عند النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أو أثناء انقطاع الطمث.

لمنع التساقط المفرط للشعر، حاول اتباع هذه الإرشادات:

-اختر نظامًا غذائيًا قليل الدسم

-تقليل مستويات التوتر

-حافظ على رطوبتك

-ممارسة الرياضة يومياً.

3. مرض الغدة الدرقية

نتيجة أمراض الغدة الدرقية هي إما زيادة أو انخفاض إنتاج الهرمونات، قد يؤدي هذا الاضطراب في المستوى الهرموني إلى زيادة الوزن أو فقدان الوزن أو العصبية إلى جانب ذلك ، فإن هرمونات T3 و T4 مسؤولة عن نمو الشعر على مستوى الجذور، عند حدوث اضطراب ، تفشل هذه الهرمونات في العمل بنشاط في نمو الشعر الجديد.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الأدوية الموصوفة لعلاج الغدة الدرقية أيضًا إلى تساقط الشعر ومع ذلك ، فإن الحالة مؤقتة وتتحسن بمرور الوقت.

لتقليل تساقط الشعر ، جرب تناول:

-المزيد من الحديد

-المزيد من المغذيات

-طعام مضاد للالتهابات

-أعشاب أساسية

4. الإجهاد

تشير الدراسات إلى أن الإجهاد البدني والعقلي يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية أو كنت تعاني من فقدان شديد للدم ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أن تساقط الشعر الناتج عن الإجهاد ليس حالة دائمة يمكنك استعادة حجم الشعر عن طريق ممارسة الرياضة وتناول التغذية والمكملات الأخرى لمكافحة القلق. يمكن أن يساعد تناول علاجات بدون وصفة طبية مثل المينوكسيديل أو الكورتيكوستيرويدات أيضًا في امتلاء الشعر.

5. عدوى السعفة

السعفة هي عدوى فطرية في فروة الرأس نظرًا لأنه مرض معد ، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر إذا كان على اتصال وثيق من الأعراض الشائعة للسعفة هي البقع المسببة للحكة قد تؤدي هذه البقع بعد ذلك إلى تكسر أجزاء من الشعر ، تاركة وراءها بقع صلعاء.

تعتبر فروة الرأس المؤلمة والحمى من الأعراض الأخرى للسعفة.