آثار خطيرة للحرمان المزمن من النوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء بولنديون أنه بعد 10 أيام من قلة ساعات النوم المنتظمة، يحتاج الجسم إلى أكثر من أسبوع من الراحة للتعافي.

وفي مقال تم نشره عبر مجلة “PLOS ONE” أوضحت الدراسة أن قلة النوم هو أمر معتاد لسكان المدن الكبرى الحديثة، ولكنه تؤثر سلبًا على الوظائف الفسيولوجية لجسم الإنسان.

نتيجة لذلك، يحدث انخفاض في المهارات المعرفية بالإضافة إلى قلة الانتباه وضعف الذاكرة، وظهور مشاكل في الجهاز القلبي الوعائي والعصبي، وزيادة مخاطر المواقف الحياتية الخطيرة، مثل حوادث السيارات.

ومع ذلك، وبحسب التقرير، لم يعرف العلماء بالضبط المدة التي يستغرقها الشخص للتعافي تمامًا بعد فترة طويلة من الحرمان المنتظم من النوم.

قرر الباحثون في جامعة “جاجيلونيان في كراكوف”، بقيادة جيريمي أوشاب، سد هذه الفجوة. بإجراء تجربة قام خلالها العديد من المتطوعين، البالغين الأصحاء، بتقييد نومهم عمدًا لمدة 10 أيام، ثم ناموا دون قيود لمدة 7 أيام.