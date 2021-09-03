6 علاجات سريعة للحفاظ على صحة الكلى وخفض ارتفاع مستويات الكرياتينين

بيروت - نادين محمد -

6 علاجات سريعة يمكن أن تساعد فى الحفاظ على صحة الكلى وخفض ارتفاع مستويات الكرياتينين قبل أن يتسبب في مضاعفات خطيرة فعادةً ما تعتمد مستويات الكرياتينين في جسمك على كتلة العضلات والجنس والعمر وعوامل صحية أخرى.



يمكن أن يسبب ارتفاع الكرياتينين في الدم العديد من المخاطر إذا ترك دون علاج فهو قد يضر الكلى و يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

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إليك كيفية خفض مستويات الكرياتينين بشكل طبيعي وفقاً لموقع stylecraze

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قد يؤدي تكوين حصوات الكلى إلى ارتفاع طفيف في مستويات الكرياتينين في الدم، و يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، مما قد يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى. قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في محاربة الالتهابات البكتيرية وقد تمنع زيادة مستويات الكرياتينين في الدم.

أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واخلطيهم جيداً. أضيفي بعض العسل إلى هذا المحلول. اشربي هذا المحلول مرة واحدة يومياً، ويفضل اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

2. القرع المر

يعتبر القرع المر مصدراً غنياً للعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. تشير الأدلة القصصية إلى أنه قد يكون بمثابة مدر طبيعي للبول، ويحسن الدورة الدموية، ويقوي الكليتين للمساعدة في خفض مستويات الكرياتينين في الدم بشكل طبيعي.

اشربي نصف كوب من عصير القرع المر مرة واحدة يومياً.

لا تستهلكي القرع المر أو عصيره بشكل زائد.

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يعتقد أن القرفة مدر طبيعي للبول وعلى الرغم من أن هناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث لفهم ذلك. لكن القرفة تنظم مستويات الكرياتينين في الجسم.

امزجي نصف ملعقة كبيرة من القرفة في ماء دافئ أو طعام وتناوليه مرة واحدة في اليوم.

قد يؤدي تناول شاي البابونج إلى خفض مستويات الكرياتينين المرتفعة.

أضيفي عشب البابونج إلى كوب من الماء الساخن. اتركيه ينقع لمدة 10 دقائق على الأقل. يصفى ويضاف القليل من العسل. يمكنك تناول شاي البابونج من 3 إلى 4 مرات يومياً.

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الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية وله خصائص مدرة للبول؛ ضعي كيس شاي أخضر في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق. اتركيه ليبرد لفترة وأضيفي بعض العسل. يمكنك شرب الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

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6. الثوم

الثوم مضاد طبيعي للأكسدة ويعمل أيضاً كمدر للبول. يساعد على التخلص من السموم فى جسمك وقد يساعد في خفض مستويات الكرياتينين في الدم. يزيد الثوم أيضاً من مستويات الحديد في البلازما ويحسن مستويات الهيموجلوبين .



يمكنك مضغ 4 إلى 5 فصوص من الثوم أو يمكنك إضافة الثوم المفروم إلى السلطات والأطعمة الأخرى. يجب القيام بذلك من مرة إلى مرتين يومياً.

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