الحكومة الإيطالية تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، الخميس، إن الحكومة الإيطالية تعتزم البدء في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في وقت لاحق هذا الشهر للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



وقال سبيرانزا للصحفيين وهو يقف بجانب رئيس الوزراء ماريو دراجي: "سنبدأ تطعيم الأشخاص الأكثر ضعفاً بجرعة ثالثة في سبتمبر/أيلول".

وأضاف دراجي أن إيطاليا تعتزم توسيع استخدام تصريح المرور الصحي أو ما يطلق عليه التصريح الأخضر المطلوب الآن للسفر الطويل وللعديد من الأنشطة الترفيهية، كما أنه أصبح إلزامياً للعاملين في المدارس.

وأوضح كذلك أن إيطاليا قد تجعل التطعيم إجبارياً للجميع فور حصول اللقاحات على موافقة كاملة من الجهات الرقابية في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.