كورونا في أفريقيا.. تحذير أممي من ضياع "هدف سبتمبر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن معظم الدول الأفريقية قد تتخلف عن تحقيق الهدف الأساسي المتمثل بتلقيح نسبة الـ10% الأكثر ضعفاً من سكانها ضد كوفيد مع نهاية هذا الشهر.

وكشف مكتب أفريقيا في المنظمة أن 42 من أصل 54 دولة أفريقية أي نحو 80% لن تحقق هذا الهدف في حال لم تسرّع هذه الدول وتيرة التطعيم الحالية.

وقالت ماتشيديسو مويتي، مديرة إقليم أفريقيا في منظمة الصحة: "أدى تخزين اللقاحات في العالم إلى تراجع حملات التطعيم في أفريقيا، ونحن بحاجة ماسة إلى المزيد من اللقاحات".

وأضافت: "مع وصول المزيد من الجرعات يجب على الدول الأفريقية أن تحدد أهدافها وتدفع قدماً بخطط دقيقة لتطعيم ملايين الأشخاص الذين لا يزالون يواجهون تهديداً خطيراً من كوفيد- 19".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد شهد توريد اللقاحات المضادة لكوفيد إلى أفريقيا تحسناً ملحوظاً مع وصول نحو 21 مليون جرعة في أغسطس/آب عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية، وهذا يساوي حصيلة الأشهر الأربعة السابقة مجتمعة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن "إفريقيا ستتخلف عن الهدف العالمي الطارئ المتمثل بتطعيم نسبة عشرة بالمئة من الفئات الأكثر ضعفاً من سكان كل دولة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول".

وأضافت أنه مع توقع وصول المزيد من اللقاحات عبر "كوفاكس" والاتحاد الأفريقي في نهاية سبتمبر/أيلول يظل تحقيق هذا الهدف ممكناً.

إضافة إلى ذلك استخدمت 26 دولة أقل من نصف جرعات لقاح فيروس كورونا الموجودة لديها بالفعل.

ويخشى الخبراء من أن يؤدي الإحجام عن أخذ اللقاحات بسبب الخوف من آثارها الجانبية المحتملة إلى إطالة أمد الوباء في أفريقيا، وهي قارة يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة تقريباً.

وقالت منظمة الصحة إنه رغم الانخفاض الطفيف بأعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في إفريقيا "إلا إنها تظل مرتفعة".

تسع دول أفريقية بينها جنوب أفريقيا والمغرب وتونس حققت بالفعل هدف التطعيم الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 10 بالمئة.