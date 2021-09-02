جمعية إيرانية: سنرفع دعوى ضد فشل المسؤولين في أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جمعية حقوق المواطنين في إيران، الخميس، إنها سترفع قريباً دعوى قضائية ضد المسؤولين في وزارة الصحة والمقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا بسبب فشلهم في إدارة هذه الأزمة.

وأضافت الجمعية في بيان أنه "بعد اعتقال 3 من أعضاء الجمعية مهدي محمديان وأرش كايخسروي ومصطفى نيلي، بطريقة غير قانونية، فإننا سنرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين في وزارة الصحة والمقر الوطني لمكافحة كورونا".

كما دعت الجمعية الإيرانية السلطات الأمنية إلى الإفراج عن المعتقلين الثلاثة من أعضائها فوراً دون قيد أو شرط.

واعتقل ثلاثة من أعضاء جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية وستة آخرين في 14 أغسطس/آب عقب اجتماع لتقديم شكوى لبعض المسؤولين بشأن فيروس كورونا.

وقد اتهم القضاء في إيران المعتقلين الثلاثة من هذه الجمعية بـ"الإخلال بالنظام واستهداف الأمن القومي"، كما تم استدعاء العديد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدنيين إلى المحكمة في الأسابيع الأخيرة لانتقادهم فشل الحكومة في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير لسوء إدارة هذه الأزمة وعرقلة بعض المسؤولين استيراد اللقاحات الأجنبية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 30.279 إصابة جديدة، و595 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 5 ملايين و55 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات عتبة 108 ألف حالة.

وأكدت منظمات حقوقية وطبية في إيران أن حكومة بلادهم تتلاعب بالإحصائيات الفعلية عدد الوفيات والإصابات، مشددة على أن الأعداد أعلى بكثير.