مسؤول مصري يتوقع انحسار فيروس كورونا بحلول هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن تقريراً علميّاً صدر أخيراً كشف عن وجود أكثر من 100 متحور لفيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن السلطات الصحيّة المصريّة تتابع بدقة شديدة متغيرات فيروس كورونا عالميّاً ومحليّاً ومدى انتشارها وشراستها.

وتوقع تاج الدين انحسار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد نهاية عام 2021، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفيروس لن يختفي.

وأكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية سلاح مهم للحد من انتشار الفيروس كما أن التطعيم يقلل فرص العدوى والإصابة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على توفير كميات كبيرة من اللقاحات ومن المتوقع تطعيم 40% من السكان بنهاية العام.

