صحة ورشاقة

مسؤول مصري يتوقع انحسار فيروس كورونا بحلول هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن تقريراً علميّاً صدر أخيراً كشف عن وجود أكثر من 100 متحور لفيروس .

وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن السلطات الصحيّة المصريّة تتابع بدقة شديدة متغيرات فيروس كورونا عالميّاً ومحليّاً ومدى انتشارها وشراستها. 

وتوقع تاج الدين انحسار (كوفيد- 19) بعد نهاية عام 2021، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفيروس لن يختفي.

وأكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية سلاح مهم للحد من انتشار الفيروس كما أن التطعيم يقلل فرص العدوى والإصابة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على توفير كميات كبيرة من اللقاحات ومن المتوقع تطعيم 40% من السكان بنهاية العام.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا