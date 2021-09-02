أول امرأة تتولى قيادة بنك إسلامي في الكويت.. من هي" الحميضي"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المصرفية الكويتية، جهاد الحميضي، هي أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك إسلامي في الكويت.. فمن هي؟.

وأعلن البنك الأهلي المتحد تعيين جهاد سعود الحميضي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول الجاري.

والحميضي، هي أول امرأة كويتية تتولى هذا المنصب في بنك إسلامي منذ بداية تجربة البنوك الإسلامية في هذا البلد الخليجي أواخر سبعينات القرن الماضي.

وحسب رويترز، يوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك كويتية منها 5 إسلامية ومثلها تقليدية.

الخبرات المصرفية

وبدأت الحميضي، عملها في البنك الأهلي المتحد، فور تخرجها من الجامعة الكويت في 1984، بقسم تكنولوجيا المعلومات.

ووصلت إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية المساندة في 2018.

كانت تتولى منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك الأهلي المتحد.

وتولت الحميضي، منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة "كي نت" الكويتية التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع البنوك في الكويت.

وتشغل أيضا عضوية مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهو جهاز حكومي كويتي معنى بالتخطيط التكنولوجي، وشركة الكويت للتكنولوجيا الإلكترونية التي تعمل في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات.

كما تشغل عضوية مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية التي تقدم خدمات حفظ الأوراق المالية والتسوية في الأسواق الخليجية، وشركة شبكة المعلومات الائتمانية الكويتية المتخصصة في طلب وجمع وتحليل المعلومات الائتمانية.

وشغلت سابقا منصب رئيسة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي العاملة في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية في الشرق الأوسط.

وهي عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة الهلال لايف للتأمين التابعة للبنك الأهلي المتحد.

كفاءة وطنية متميزة

وقال البنك الأهلي المتحد في بيان إن جهاد الحميضي "كفاءة وطنية متميزة لما تتمتع به من خبرة كبيرة ومتنوعة تجاوزت 36 عاما في العمل المصرفي".

وقال البنك إن الحميضي التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، نجحت في قيادة أعمال البنك لتحقيق أداء تشغيلي قوي ومؤشرات نمو جيدة خلال عام 2020، والنصف الأول من 2021، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وقال أنور المضف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، إن الحميضي "شخصية مصرفية متميزة تمتلك صفات قيادية، وتاريخا حافلا من الإنجازات المصرفية، كما تحظى بخبرة كبيرة مكنتها من تحقيق نجاحات عديدة في عملها".

وقالت جهاد الحميضي "إنني فخورة جدا بانتمائي للبنك الأهلي المتحد، والذي كرست مسيرتي المهنية للعمل فيه، كما أفخر بعملي ضمن فريق عمل البنك المتميز".

وتأسس البنك الأهلي المتحد في 1971، وأدرج في بورصة الكويت في 1984، ويمتلك فيه البنك الأهلي المتحد البحريني 67.33 % ويبلغ رأسماله 238 مليون دينار (792 مليون دولار).