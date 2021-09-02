شكرا لقرائتكم خبر عن تقوية المناعة أثناء التعافى من كورونا .. بشوربة الخضار وفيتامين سى والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافي من فيروس كورونا قد يستغرق وقتًا طويلًا، لذلك من المهم الحفاظ على نظام المناعة قويًا لمنع أي مضاعفات شديدة، ولعل أفضل الطرق للقيام بذلك هو اتباع نظام غذائي صحي للسيطرة على الأعراض مثل التعب والضعف وفقدان الطاقة والشهية وغيرها، وإلى جانب النوم السليم والراحة اللازمة اتبع خطة النظام الغذائي للتعافى السريع من كورونا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي كثيف المغذيات والأطعمة غير الزيتية أو الحارة أو التي تحتوى على نسبة عالية من السكر، في الشفاء السريع من كورونا.

1- الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يوفر اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الكثير من الطاقة التي تستنزف عندما يعاني الشخص من كورونا، لذلك يمكنك تناول الحليب والجبن والأسماك والبيض والعدس واللبن الرائب واللحوم الخالية من الدهون والمطبوخة بالكامل، حيث يعد البروتين من العناصر الغذائية المهمة للغاية للتعافي السريع من كورونا.

2- البريبايوتكس والبروبيوتيك

تعد إضافة الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس والبروبيوتيك إلى نظامك الغذائي يساعد كثيرًا في الشفاء من كورونا، حيث تعمل على تطهير الجسم من السموم لاحتوائها على بكتيريا جيدة مفيدة لصحة الأمعاء كما تعزز امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

3- شوربة الخضار

شوربة الخضار غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية لذلك فهى صحية وتمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، كما أنها سهلة التحضير، ويمكن إضافة العدس والتوابل لشوربة الخضار للحصول على نكهة لذيذة ويساهم في تعزيز نظام المناعة لديك.

4- التوابل

التوابل مثل القرفة والقرنفل مفيدة لصحة الجهاز التنفسي، كما يعتبر الكركم أيضًا من التوابل المهمة لمرضى كورونا أثناء رحلة التعافى، حيث يمكن إضافة الكركم للحليب لتعزيز صحة الرئتين.

5- فيتامين سي

تناول كميات جيدة من فيتامين سي مفيد جدًا لمرضى كورونا خلال رحلة التعافى، حيث يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والليمون والبابايا والفراولة في تقوية جهاز المناعة الذي يضعف بسبب هذا المرض، حيث وفقًا للأبحاث، فإن تناول جرعة عالية من فيتامين سي يرتبط بسرعة التعافي من كورونا.