شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق حملة العلاج جواك .. اعرف شروط التبرع ببلازما الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انطلاق المشروع القومي لتصنيع البلازما الذي يحمل شعار "العلاج جواك"، وقامت وزيرة الصحة المصرية خلال الافتتاح بالقيام بالتبرع بالبلازما بالتبرع لتكون أول متبرعة لحث المواطنين علي التبرع، يقدم الخليج 365 لقرائه كل ما يخص العلاج ببلازما الدم، وأهميته للمرضي.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " urmc.rochester"، أن البلازما هي الجزء الأكبر من الدم الذي يتكون من خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية المهمة لوظيفة الجسم، ولكن البلازما تلعب دورًا رئيسيًا لأنها تحمل مكونات الدم من جميع أنحاء الجسم، فعتد فصلها عن باقي الدم يكون لونها أصفر فاتح، وتحمل البلازما الماء والأملاح والإنزيمات.

ويتمثل الدورالرئيسي للبلازما في نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، وتقوم خلايا الجسم بوضع السموم في البلازما وتقوم في إزالتها وتنظيف الجسم، وتنقل البلازما إلي أجزاء الدم عبر جهاز الدورة الدموية.

كيف تحافظ البلازما على صحتك؟

تعد البلازما جزءًا مهمًا لعلاج العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، وهذا هو السبب في وجود حملات التبرع بالدم التي تطلب من الناس التبرع ببلازما الدم، لأنها تحتوي علي الأجسام المضادة وعوامل التخثر والبروتينات الزلال و الفيبرينوجين بالإضافة إلي الماء والأملاح والإنزيمات، وجميع هذه العناصر هامة للجسم، وتستخدم هذه العناصركعلاجات يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يعانون من الحروق والصدمات وغيرها من حالات الطوارئ الطبية.

تستخدم البروتينات والأجسام المضادة في البلازما أيضًا في علاجات الحالات المزمنة النادرة، كالاضطرابات المناعية والهيموفيليا.

كيف يتم التبرع بالبلازما؟

إذا كنت ترغب في التبرع بالبلازما، فستخضع لعملية فحص للتأكد من أن صحتك جيدة ومؤهلاً كمتبرع بالبلازما، فأثناء عملية التبرع بالدم الفعلية، يتم سحب دمك من خلال إبرة توضع في الوريد بالذراع وتفصل آلة خاصة البلازما والصفائح الدموية عن عينة الدم، وهذه العملية تسمى فصل البلازما. ثم تُعاد خلايا الدم الحمراء المتبقية ومكونات الدم الأخرى إلى جسمك ،مع القليل من محلول ملحي، وأخيرا، يمكن للأشخاص التبرع بالبلازما كل 28 يومًا.