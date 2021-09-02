إنفوجراف.. 6 سلالات لكورونا أقلقت "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يتوقف فيروس كورونا المستجد عن إبهارنا منذ ظهوره قبل 18 شهراً، تارة بخصائصه المريبة، وأخرى بتحوراته المفاجئة والشرسة في بعض الأحيان.

وتعد أحدث حلقة في سلسلة تحورات الفيروس التاجي هو "مو"، المتغير المريب الذي أثار كثيراً من المخاوف خلال الساعات الماضية، بعد تصنيفه بـ"المقاوم للقاحات".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من ظهور متحورات جديدة من كورونا "ربما تكون أشد خطورة"؛ خاصة بعد ما أبلغت المنظمة عن 4 متحورات مثيرة للقلق، هي "ألفا" و"بيتا" و"جاما" و"دلتا"، الأكثر فتكاً في العالم.

الإنفوجراف التالي يرصد سلالات كورونا التي أقلقت منظمة الصحة العالمية:



