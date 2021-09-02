شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل حياة صحية .. تناول المكسرات والفاصوليا يوميًا وقلل من اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجميع عن عيش حياة صحية وسعيدة، وهذا يتطلب إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة بما فيه عاداتنا الغذائية، حيث ينبغي تناول الأطعمة التي تعزز صحتنا بما يضمن الوقاية من العدوى والأمراض خاصة المزمنة مثل داء السكرى وأمراض القلب وغيرها، ويقدم التقرير المنشور بموقع "Healthline" نصائح غذائية من أجل حياة صحية.

تناول الفاصوليا

يُعد تناول نصف كوب على الأقل من الفاصوليا يوميًا أمرًا رائعًا لصحتك العامة، فهى غير مكلفة فضلا عن أنها غنية بالبروتين النباتي والألياف مما يساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة ويحسن صحة الأمعاء.

أضف الخضروات الصليبية

تحتوي الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط على مركبات طبيعية مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات

تناول حوالي 60 جرامًا من المكسرات يوميًا، مثل الفستق والجوز واللوز مع بعض البذور للحصول على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، ويمكنك أيضًا تضمين الفول السوداني.

شرب المزيد من الماء

من المهم الحفاظ على رطوبتك دائمًا بتناول كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية منخفضة السكر، وتجنب قدر الإمكان المشروبات الغازية والعصائر المعلبة المحلاة بالسكر.

قلل من تناول اللحوم

يعد تناول المزيد من الأطعمة النباتية والفاصوليا أحد المفاتيح لحياة صحية وطويلة، يمكنك تضمين اللحوم كطبق جانبي ولكن مع مراعاة عدم الإفراط فيه، احرص على تناول الخضروات الخضراء وفول الصويا كمصدر للبروتين.