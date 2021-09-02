الخنفرة عند الرضع.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الخنفرة عند الرضع من المشكلات التي تقلق الأمهات الجدد ولكنها تعتبر من الأمور الطبيعية ولكن في بعض الحالات تكون مرضية.

ويعاني الكثير من الأطفال الرضع من الخنفرة والتي تعد من الأمور الشائعة عند الأطفال وخاصة في الشهور الأولى، وتكون دلالة على أن الطفل في مرحلة التكوين.

إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي تدخل الطبيب إذا كانت الخنفرة تعيق تنفس الرضيع، وهذا حتى يتم تجنب المضاعفات، ومن خلال ما يلي نتعرف على أسباب وعلاج الخنفرة عند الرضع.





أسباب الخنفرة عند الرضع

- وجود تراكمات من الإفرازات داخل أنف الرضيع الناتجة عن الولادة أو كمية من السائل الأمنيوسي الذي يوجد به الجنين في رحم الأم.

- الأطفال المبتسرين أكثر عرضة للإصابة بالخنفرة لأن الممرات الهوائية تكون ضيقة مقارنة بالأطفال الرضع غير المبتسرين.

- مهيجات الهواء من دخان وأتربة وعطور، والروائح المنبعثة من منتجات التنظيف والطلاء قد تؤدي إلى تهيج الممرات الأنفية مما يتسبب في الخنفرة.

أسباب الشرقة المتكررة عند الرضع وكيفية التعامل معها

- الهواء الجاف من أحد مسببات الخنفرة عند الرضع، حيث من الممكن أن تؤدي الرطوبة المنخفضة إلى التهيج والجفاف في الممرات الأنفية.

- التغيرات المناخية لها تأثير على الرضع مما يتسبب في الخنفرة واحتقان الأنف وخاصة في فصل الشتاء.

- كما قد تكون الخنفرة بسبب بعض الأمراض مثل البرد أو الإنفلونزا التي تصيب الرضيع.

- عدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الخنفرة حتى في حالة وجود نسبة قليلة جداً من المخاط داخل فتحات الأنف.

- إذا لاحظت زيادة الخنفرة عند الرضع فقد يكون بسبب بعض الأمراض الأكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات الهوائية أو أمراض أخرى مثل الحساسية الأنفية أو التضخم في اللحمية أو انحراف الحاجز الأنفي، ولهذا من المهم التوجه إلى الطبيب على الفور.





أعراض الخنفرة عند الرضع:

يوجد بعض الأعراض التي تكون مصاحبة للخنفرة وتشمل:

الانسداد في الأنف أو سيلانه في بعض الأحيان.

صعوبة الرضاعة.

سماع صوت شخير أثناء نوم الرضيع.

عند ضحك الرضيع أو البكاء يمكنك سماع صوت الخنفرة بوضوح.

وفي الحالات التي تتطلب الطبيب يوجد بعض الأعراض بالإضافة إلى الأعراض السابقة والتي تدل على وجود مشكلة صحية ومنها:

الكحة والسعال الشديد.

وجود صعوبة في التنفس.

يكون معدل التنفس سريع.

طرق تقوية المناعة عند الأطفال الرضع





علاج الخنفرة عند الرضع:

وفق ما ذكره موقع "health line" فإنه يوجد بعض العلاجات المنزلية التي يمكن اتباعها عن وجود خنفرة لدى الرضيع وتشمل ما يلي:

المحلول الملحي

يعتبر من أنواع علاج الخنفرة الذي ليس له أي أعراض جانبية ويمكن وضع قطرات قليلة من المحلول المحلي داخل فتحتي الأنف للرضيع مما يساعد على التقليل من الخنفرة، مع الحرص على ألا يتم وضع المحلول الملحي أكثر من مرتين يومياً، كما يمكن استخدام بخاخ ماء البحر والذي يجب أن يكون على حسب وصف الطبيب.

استنشاق البخار

يمكنك وضع جهاز البخار بالقرب من الرضيع أثناء نومه، حيث أن هذا الجهاز يقوم بترطيب هواء الغرفة، ويعد من العلاجات الفعالة خاصة للرضع المصابين بالخنفرة الأكثر شدة.

الرضاعة الطبيعية

عليكِ بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية والتي تعتبر من أهم الأمور لتقوية مناعة الرضيع مما يحميه من التعرض إلى المشكلات الصحية المسببة للخنفرة، حيث أن لبن الأم يحتوي على المضادات الحيوية الطبيعية الضرورية للرضيع.