شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.. تعرفى على أهمية التطعيم ضد "التيتانوس" للحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة الصحة المصرية علي تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، ومن خلال مبادرة 100 مليون صحة تم اكتشاف أعداد كثيرة مصابة بفيروس سي، ومرضى السكر والضغط، وتم تلقيهم للعلاج ومتابعة حالتهم الصحية، واستكمالا لهذه الجهود تم القيام بمبادرة صحة الأم والجنين، والتي يتم من خلالها الكشف المبكر لأي أمراض مرتبطه بالحامل والجنين.

ولذا حثت وزارة الصحة والسكان، علي ضرورة ذهاب الحوامل لتلقي تطعيم توكسيد التيتانوس، للحماية من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي.

أوضح التقرير المنشور علي موقع منظمة الصحة العالمية ، أن التيتانوس يعد من الأمراض الخطيرة والسبب فيه التعرض لسم بكتيري، ويتسبب في تعرض الجهاز العصبي للعديد من المشاكل، ويزيد من فرص الإصابة والشعور بالتقلصات بالعضلات ومنها الفك والعنق، وفي حالة إهمال الأعراض يكون سبب في عدم القدرة علي التنفس وقد يزيد من فرص الوفاه.

وهذا المرض يمكن أن يصاب به أي شخص ولكن الحوامل وحديثي الولادة هم الأكثر عرضة وخاصة في حالة عدم تلقيهم للطعم.

وللتوضيح أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إصابة الحوامل خلال أخر 6 أسابيع في الحمل بطلق عليه "تيتانوس الأمهات"، أما حديثي الولادة الذين يصابون به في أول 28 يوما من الولادة يطلق عليه "التيتانوس الوليدي".

الأعراض الخاصة بتيتانوس الأمهات:

فترة حضانة التيتانوس بين 3 أيام و21 يوماً من بعد حدوث العدوي، وتشمل الأعراض التالي:

- عدم القدرة على فتح الفم.

-تشنج العضلات وخاصة عضلات الظهر والصدر.

-صعوبة في البلع.

-الصداع الشديد.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-زيادة العرق.

-اضطرابات في ضغط الدم.

-زيادة ضربات القلب.

أما التيتانوس الوليدي تكون الأعراض كالتالي:

-تشنج عضلات الوجه.

-عدم قدرة الرضيع على المص أو الرضاعة الطبيعية.

-فرط البكاء.

ما هو العلاج؟

التيتانوس يعد حالة طارئة يجب الاهتمام بها وتقديم الرعاية الازمة لها، وذلك عن طريق:

-الرعاية في المستشفى.

-العلاج الفوري بدواء المناعي البشري للتيتانوس.

-أدوية لمكافحة تشنج العضلات.

-مضادات حيوية.

-التطعيم ضد التيتانوس.

وأكد التقرير، علي ضرورة تلقي الطعم الخاص بالتيتانوس للحماية من الإصابة به، وتقليل فرص إنتقاله لحديثي الولادة.