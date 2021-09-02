دولة الإمارات تقدم 64,458 جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الامارات عن تقديم 64,458 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,305,171 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 185.08 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19 " .