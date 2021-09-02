روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 18985 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 18368 إصابة يوم أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 6 ملايين و956 ألفا و318 إصابة.

وأشارت إلى رصد 798 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 790 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 184 ألفا و812 حالة .