صحة ورشاقة

روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 18985 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 18368 إصابة يوم أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 6 ملايين و956 ألفا و318 إصابة.

 

وأشارت إلى رصد 798 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 790 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 184 ألفا و812 حالة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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